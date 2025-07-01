七一酒會｜李家超致辭引清代學者名句：天下事為之，則難者亦易

今天（1日）是香港回歸祖國28周年。行政長官李家超早上在會展出席慶祝酒會時，表示自己改變了政府文化，建立以結果為目標的政府，承諾未來將在維護國安的同時，拼經濟、謀發展，加快發展北都和改善民生。他還引用清代文學家彭端淑的名句「天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣；不為，則易者亦難矣。 」重申政府寧願做艱難的改革者，不做安逸的停滯者。



李家超致辭前，現場播放一段五分鐘的影片，介紹本屆政府上任三年的工作成果。影片提及，特區政府去年完成基本法23條立法、推動公屋輪候時間由高峰的6.1年講至5.3年、打擊濫用公屋及收回近8700個單位、推動醫療改革、初創企業項目創新高，等等。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超致辭。（梁鵬威攝）

李家超談23條立法：完成歷屆未達成的歷史任務

李家超表示，今日是香港回歸28周年的大日子，本屆政府上任三年來，建立了安全和穩定的香港，發展經濟、改善民生。他再次強調自己改變了政府文化，建立了以結果為目標的政府。

《維護國家安全法》，即基本法第23條，在2024年3月19日在立法會三讀通過，同月21日生效。(資料圖片)

李家超說，本屆政府完成了基本法23條立法，「完成歷屆政府想做，而未能達成的歷史任務，重建一個安全的香港」，今年香港排名全球最安全城市第七位。

李家超：本屆政府上任以來，經濟由負增長轉為正增長

隨後，他提及本屆政府全力處理土地房屋問題，包括公屋輪候時間縮短九個半月、收回8700個公屋濫用單位，「等同省下87億元建築費」。

政府持續「搶人才」（譚曉彤攝）

李家超續指，本屆政府上任以來，香港經濟由負增長轉為正增長，家庭收入以最小數額計，增加4000元，上升超11%；取消強積金對沖；最低工資由兩年一檢改為一年一年一檢；制定穩定幣發牌制度；着力招商引資搶人才，抵港的高才專才超過21萬人；引進84間前沿科技公司等。

未來將加快北都發展、繼續精準扶貧

李家超強調，香港的世界競爭力排名連續兩年上升，由世界第八到第三。香港處於經濟轉型期，面臨挑戰和機遇，但在「一國兩制」優勢下，機遇大於挑戰。他隨後介紹政府未來的重點工作：

一是以高水平安全護航高質量發展，堅定維護國安，把握國家機遇，全力拼經濟、謀發展，融入國家發展大局。具體包括幫助企業拓展內外銷售市場、深化國際交往合作等。

李家超指，會加快發展北部都會區，引入新理念、新辦法拆墻鬆綁。（馬楚烽攝）

二是加快發展北部都會區。他指出，北都人口、面積佔據香港三分之一，會引入新理念、新辦法拆墻鬆綁，提速提效地加快發展河套區、新田科技城，以產業發展為重點、以創新科技為核心。

三是着力改善民生。李家超表示，政府的施政目標是讓市民有更好生活何居所、青年有更好的發展、長者有更好的照顧，會持續在住屋、醫療、教育等方面改善民生。政府將加快公營房屋供應，當中簡樸房有望明年3月開始登記；繼續精準扶貧；繼續深化醫療體系改革；繼續推動包括洪水橋至前海、北環線在內的鐵路建設等。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超伉儷出席，並在活動上致辭。（梁鵬威攝）

引用清學者名句陳述改革理念

「天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣；不為，則易者亦難矣。 」李家超最後引述清代官員、文學家彭端淑的文章《為學》中的句子，傳達政府的改革及施政理念。

天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣；不為，則易者亦難矣。 《為學》——清代官員、文學家彭端淑

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超致辭。（梁鵬威攝）

他表示，寧願做艱難的改革者，也不願做安逸的停滯者，地緣局勢風雲變幻之下，香港提供給世界的，正是安全和發展的確定性，這也是世界所渴求的。他形容國家和世界的機遇都圍繞着香港，只要把握好機遇，不斷提升自身價值和競爭力，改革、求進、創新、合作，「憑藉香港人的智慧和經驗，我有信心東方之珠一定能夠在世界舞台上，綻放更耀眼的光芒」。