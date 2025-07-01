七一｜林健鋒回應社民連解散：政團進退場很正常　政府願聽意見

社民連日前通過解散，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒今天（1日）表示香港是很開放和自由的社會，形容「自由社會政團進場、退場很正常」，稱政府都很願意聽意見。



2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會。（梁鵬威攝）

林健鋒：自由社會政團進場、退場很正常

香港回歸28周年，特區政府今日（1日）在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，隨後在灣仔會展舉行慶祝酒會。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會。會後行政會議成員、經民聯副主席林健鋒接受訪問。（吳焜曜攝）

林健鋒離開時回應社民連解散，他表示，香港是一個很自由開放的社會，如有政團想進場或退場，是一個社會很正常的事。他說，不論背景如何，香港都是很開放、很自由，只要對香港各方面發展有意見提出，相信政府都很願意聽。

林健鋒：行政長官很緊張北部都會區發展

林健鋒又說國安法訂立後，香港已穩定下來，未來最重要是做好招商引資，創造就業，提到本港首季旅客數字上升，不少商務客來港參加展覽，對香港前景充滿信心，形容行政長官李家超很緊張北部都會區發展。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會。會後工聯會榮譽會長、行政會議前成員黃國健接受訪問。（馮子健攝）

黃國健：應調查清楚失業率上升原因 輸入外勞要嚴格推行

出席同一場合的工聯會榮譽會長、行政會議前成員黃國健，被問到部分行業失業率上升，是否應收緊輸入外勞，他說應調查清楚失業率上升原因，認同輸入外勞制度要嚴格推行，同時關注外勞都可能被剝削。