七一酒會｜唯一民主派李華明出席：獲邀與民主黨無關　已覓清盤人

七一香港回歸28周年，特區政府今日（1日）在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超與特區官員出席。作為唯一民主派的民主黨創黨成員李華明亦有現身，他相信是因太平紳士身份獲邀，與民主黨無關。他又透露已決定解散的民主黨，已經覓得清盤人，太子民主黨總部會址亦正放盤。



2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會。（梁鵬威攝）

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，民主黨創黨成員李華明獲邀出席。（梁鵬威攝）

李華明：民主黨已找到清盤人 會址正放盤

成立逾30年的民主黨早前決定解散，李華明出席灣仔會展慶回歸酒會後表示，原本很難找清盤人，但後來已找到，太子民主黨總部會址亦正在放盤。

據報，該物業目前叫價1,400萬港元，呎價低於同一幢大廈其他放售單位。

2023年的七一慶回歸酒會，李華明都有獲邀出席。（林靄怡攝）

社民連解散 李華明：預料之內 選舉難有「零的突破」

被問到日前社民連也通過解散，據悉事前收到有關方面「提示」，李華明表示現今政治氣候下，社民連解散也是預料之內，相信今年12月立法會選舉，泛民難有「零的突破」，料其他非建制政黨會積極派人參選，視乎中央會否容許「入閘」。

李華明現身酒會。(廖雁雄攝)

李華明獲邀出席七一酒會：與民主黨無關 料因太平紳士

作為唯一民主派繼續獲邀出席七一酒會的他說，相信是因太平紳士身份獲邀，與民主黨無關。不過，他表示今年內民主黨不再存在，也是最後一次身兼民主黨黨員身份出席酒會。

李華明往年也獲邀出席慶回歸酒會，提到每年出席政府舉辦的酒會是為了和老朋友會面，認為多元社會應有不同聲音，要大家互相包容，不同意見的人都應被邀來酒會，稱可惜是民主黨只有他一人出席酒會。他認為「一國兩制」要健康走下去，無論民主派、非建制派也好，社會都要有另類聲音。