嘉禾戲院結業｜上海星軼影院接手3間即重開　有市民稱是好事

嘉禾院線已在上周全線結業，內地「上海星軼影院」成為白武士接手嘉禾共3間戲院，包括奧海城the sky、屯門StageE及嘉禾大埔。



今日（1日）是「上海星軼影院」接手的第一日，奧海城the sky內部設施仍維持不變，不少市民趁着假期前往戲院看電影。對於新戲院接手嘉禾，有市民就認為是好事，「員工可以繼續做，市民可以繼續睇戲。」也有市民對於新接手的戲院表示不太了解，認為人們是否看電影主要是取決於電影本身，而非戲院的公司。



奧海城the sky今日共有8部電影上映，不少市民趁紅日前往戲院看電影。（馮藹怡攝）

奧海城the sky今日共有8部電影上映，不少市民趁紅日前往戲院看電影。（馮藹怡攝）

奧海城the sky今日共有8部電影上映，不少市民趁紅日前往戲院看電影。（馮藹怡攝）

嘉禾戲院於上周全線結業後，內地「上海星軼影院」今日正式接手。位於大角咀的奧海城the sky被接手後，戲院內部設施仍維持不變。今日共有8部電影上映，不少市民趁紅日前往戲院看電影。而當中新上映的《侏羅紀世界：重生》（英）共有三個場次，下午4時50分的場次已接近售罄。

港人觀影模式轉變 新戲院或難吸引港人觀影

黃先生趁今日假期特意前往戲院看電影。對於戲院有人接手，他認為是件好事，「員工可以繼續做，市民亦都可以繼續睇戲。」他又認為新戲院未必能吸引更多人前往觀影，因為目前港人更傾向於在串流平台看電影或者北上觀看，這導致大眾對於在戲院觀影的需求逐漸減少。

黃先生於認為戲院有人接手是件好事。（馮藹怡攝）

被問及戲院如何能吸引更多人觀影時，黃先生建議可讓觀眾觀看時可以躺下休息，或者戲院座椅能夠配合電影情節左右移動，讓觀眾更投入於故事中。

市民注重電影本身而非戲院公司

另一位黃先生今日與朋友一齊觀看電影《不赦之罪》。他表示不太了解新接手公司，並認為觀眾是否會看電影主要取決於電影本身，而非戲院的公司，「如果個部戲唔好睇，就算你搵邊個做老闆都冇乜幫助。」

除了戲院能夠提供多元電影種類之外，黃先生也希望戲院座位能夠提供充電位，看電影時能夠為手機充電。

陳先生建議戲院引入獨立電影或小成本製作電影，因為這些不容易在串流平台上映，反而能夠吸引更多市民前來觀影。（馮藹怡攝）

建議引入獨立電影吸引市民入場觀影

另一觀眾陳先生今日也利用假期前往戲院看港產片《拼命三郎》。他希望新經營者能夠繼續提供多樣化的電影類型和充足的放映場次。他提到現時串流平台多以商業大片為主，建議戲院引入獨立電影或小成本製作電影，因為這些不容易在串流平台上映的電影，反而能夠吸引更多市民前來觀影。