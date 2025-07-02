山東艦訪港｜海軍發預告片　國產航母、萬噸大驅英姿先睹為快

由中國第一艘國產航空母艦山東艦及三艘驅逐艦、護衛艦組成的海軍艦艇編隊，將於明天（7月3日) 至下周一（7月7日）訪港，中國海軍發放短片，預告艦隊訪港期間將組織系列開放參觀和文化交流活動。



「人民海軍」微博發放長約50秒的短片，展示四艘訪港軍艦，包括山東艦、055型導彈驅逐艦延安艦、052D型導彈驅逐艦湛江艦及054A型導彈護衛艦運城號在海上航行的影像, 以及戰機在山東艦起飛、導彈發射等場面。

專頁｜山東艦訪港

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

山東艦、湛江艦及運城艦周末開放給市民參觀

艦隊將於明日清晨進入本港，山東艦將停泊於港島西面錨地，周六及周日（7月5日至6日) 開放給市民參觀。湛江艦與運城艦則將停泊於昂船洲，同樣於周末開放兩天。 解放軍駐港部隊微信公眾號「香港礪劍」為提供市民實名預約，合共1萬張門票在不足一分鐘內已被搶光。

山東艦是中國第一艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦，2019年12月正式入列，標誌着中國海軍正式進入國產航母時代。這艘航母長300多米，有20多層樓高，滿載排水量超過6萬噸，屬於中型常規動力航母。今次訪港將是它服役以來首度開放給公眾參觀。

055型延安艦受矚目 號稱地表最強驅逐艦

艦隊中同樣受矚目的是萬噸級驅逐艦延安艦。作為中國自行設計建造的第一款排水量萬噸以上的驅逐艦，被視為目前全球最先進驅逐艦之一，綜合性能甚至超越了美國主力驅逐艦。艦上有逾百個垂直發射單元，可以混合裝載防空導彈、反艦導彈、反潛導彈、對陸攻擊導彈等不同類型的導彈，還可以發射有「航母殺手」之稱的鷹擊-21高超音速反艦導彈。