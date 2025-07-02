鴻星中菜結業｜30年員工見證公司興衰　對結業感坎坷冀收回血汗錢

開業36年的鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店今日（2日）即日起結業。早上有員工返回酒樓領取個人物品，其後在工會陪同下到旺角勞工處勞資關係科求助。工會接獲近60人求助，涉及拖欠六月薪金及代通知金等，估計合共最少200萬元。



有員工對鴻星結業感到到突然，希望公司盡快歸還員工應得款項，形容「所有同事都係辛辛苦苦、有血有汗」，又透露公司兩至三個月前已開始拖糧。有員工由鴻星第一間分店工作至今30多年，曾見證公司高峰期設14間分店，現時被拖欠39萬元報酬。她指老闆一向對員工很好，沒有料到未通知員工便結業，感到心酸和坎坷。



早上今早大約十時，位於旺角MOKO新世紀廣場的鴻星海鮮酒家門外已落閘，有並圍板封起。（林遠航攝）

陳先生對鴻星結業感到到突然，但希望公司盡快歸還員工應得，「所有同事都係辛辛苦苦、有血有汗」。（林遠航攝）

在鴻星工作15年的陳先生表示公司兩至三個月前開始拖糧，亦有公司高層早前透露經營有困難，亦有拖欠租金。不過，他仍對鴻星結業感到突然，希望公司盡快歸還員工應得款項。

所有同事都係辛辛苦苦、有血有汗 鴻星中菜員工陳先生

在鴻星工作30年的樓面主管劉小姐表示，公司現時拖欠她39萬的工資、長期服務金等，認為若公司要結業，應一早向員工交代。（林遠航攝）

在鴻星工作30年的樓面主管劉小姐表示，由鴻星設第一間店鋪時入職，見證鴻星高峰期達14間，到現在一間不剩，感到坎坷和心酸。公司現時拖欠她39萬元工資及長期服務金等，她形容公司一直善待員工，以往其他分店結業亦會提早通知，未料到旺角分店會如此結束。她認為若公司要結業，應一早向員工交代。