山東艦訪港｜山東艦進港　殲-15飛鯊戰機「國之大器」甲板上亮相

山東艦航空母艦編隊將今早（3日）駛入香港東博寮海峽，直擊所見，山東艦艦頭甲板搭載直-18直升機，之後有兩架J-15飛鯊戰鬥機後，再後面有2架直-9直升機。有香港軍事專家指，山東艦是中國人民解放軍的第一艘國產航空母艦，參考遼寧艦的設計再作優化和改良。其中，山東艦不設導彈倉庫，故所能搭載的戰機數量會較多。他指，遼寧艦所能搭載的戰機數量為約24架，但現時山東艦能搭載的戰機數量則為32至34架，另可多搭載約8架直升機。



山東艦航空母艦編隊將今早（3日）駛入香港東博寮海峽，直擊所見，山東艦艦頭甲板搭兩架J-15飛鯊戰鬥機。（楊凱力攝）

山東艦航空母艦編隊將今早（3日）駛入香港東博寮海峽，直擊所見，山東艦艦頭甲板搭載直-18直升機，之後有兩架J-15飛鯊戰鬥機後，再後面有2架直-9直升機。（楊凱力攝）

山東艦航空母艦編隊將今早（3日）駛入香港東博寮海峽，直擊所見，山東艦艦頭甲板搭載直-18直升機，之後有兩架J-15飛鯊戰鬥機後，再後面有2架直-9直升機。（楊凱力攝）

軍事專家Raymond Sun指，山東艦是中國第一艘國產航空母艦。山東艦參考了遼寧艦的設計，按照其艦圖建造，並再作優化和改良。他舉例指，遼寧艦的設計在船頭位置會有導彈倉庫，變相令內裹機庫的空間變小；但山東艦卻不設導彈倉庫，故所能搭載的戰機量會較多。他說，據官方紀錄，遼寧艦所能搭載的戰機數量為約24架，但現時山東艦能搭載的戰機數量則為32至34架，另可多搭載約8架直升機。

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至於今日甲板上見到殲-15，是一款30噸級重型艦載第四代戰鬥機，以從烏克蘭取得的前蘇聯制艦載機T-10K-7試驗機為原型機作為參考研發定型而成，同時由瀋陽飛機工業集團以殲-11B戰鬥機的生產技術為基礎製造，是中國人民解放軍海軍航空兵的第一代艦載戰鬥機。