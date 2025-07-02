一簽多行放寬｜5月近43.6萬人次訪港　較去年12月增93.7%

深圳居民赴港「一簽多行」個人遊簽注去年12月起恢復，根據文化體育及旅遊局的數據，今年5月達435,703人次，較去年12月增長210,742，增幅達93.7%。



至於今年4月經香港進入或離開內地的海外旅客人次分別達約17.5萬人次及17.3萬人次，較去年12月分別上升約2.4萬及約2.8萬，升幅達16.2%及19.6%。若以海外旅客國籍分析，美國旅客是最多人次經香港往返內地。



文體旅局局長羅淑佩今日（2日）回應旅游界姚柏良議員書面質詢。（港台節目截圖）

經香港出入境內地海外旅客錄增長 升幅達19.6%及16.2%

文化體育及旅游局局長羅淑佩今日（2日）回應旅游界立法會議員姚柏良書面質詢，姚柏良關注如何吸引內地和海外居民訪港。入境處數據指，今年4月經香港進入或離開內地的海外旅客人次分別為174,529人次及173,381人次，較去年12月分別上升24,351人次及28,421人次，升幅達16.2%及19.6%。

而根據香港旅遊發展局數字，去年6月至今年5月入境香港的非內地旅客，有762萬人次為過夜旅客，而平均留港日數為3.2日。

自2024年6月至2025年5月，12個月中，美國籍旅客數量穩居第一。（歐嘉樂攝）

美國籍旅客長居榜首

而無論是經香港出境或入境內地的海外旅客人次，數據顯示自去年6月至今年5月，12個月中，美國籍旅客數量穩居第一。

中國目前放寬海外旅客過境免簽政策，將境內停留時間延展為240小時，羅淑佩指，正持續與中央部委商討便利海外旅客通過香港入境內地的政策安排，以吸引更多海外旅客，以香港作為他們在中國「一程多站」中的首站或中轉站。

去年12月1日恢復「一簽多行」來港個人遊簽注，在深圳羅湖區的羅湖行政服務中心，有居民到場辦理簽注。（林遠航攝）

一簽多行訪港人次逐月升 較去年12月增93.7%

政府亦透露，自2024年12月1日恢復並擴展深圳市「一簽多行」個人遊簽注起，持「一簽多行」簽注訪港人次自2月起持續上升，今年5月達435,703人次，較去年12月增長210,742，增幅達93.7%。

羅淑佩指，為促進與新增的「個人遊」計劃十個內地城市居民訪港，政府正推動一系列宣傳工作，並鼓勵航空公司開拓新航點和增加航班。另外，政府亦將擴展「一簽多行」措施到其他內地城市。