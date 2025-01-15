去年訪港旅客約4500萬人次　研申請授予「世界美食之都」稱號

文化體育及旅遊局指去年訪港旅客數字接近4500萬人次，數字符合預期。「一簽多行」個人遊簽注恢復後，去年12月內地訪港旅客超過310萬人次，平均每日超過10萬人次，較11月平均每日人次高17%。至於今年的預計訪港旅客數字，當局正分析及評估不同因素，包括航空運力、匯率、環球經濟及旅客出行模式等，適時公布。



至於香港素有「美食天堂」美譽，政府會否計劃向聯合國教育、科學及文化組織申請授予香港「世界美食之都」稱號，以美食吸引旅客來港？文體旅局局長羅淑佩回應稱，正參考已獲該稱號的五十多個城市的經驗，研究有關工作。



去年訪港旅客約有4500萬人次（梁煥敏攝）

民建聯立法會議員陳勇關注政府有何措施吸引更多旅客，尤其在「一簽多行」個人遊簽注恢復後，會否有計劃向中央政府爭取更多的惠港旅遊措施。文體旅局局長羅淑佩書面回覆陳勇的質詢時指，該局去年年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》(《藍圖2.0》)，提出在未來約五年內需要集中精力和資源落實的工作方向和措施。

香港美酒佳餚巡禮（梁鵬威攝）

旅發局有與國際電視頻道或串流平合拍節目推介本港美食

至於推廣香港「美食天堂」地位，她指香港旅遊發展局除了透過社交媒體及網頁展示香港美食的多樣性和吸引力之外，亦透過與不同國際電視頻道和串流平台合作，製作介紹香港美食的節目，例子包括Netflix的《搶救景觀餐廳》(Restaurant on the Edge)、Discovery Channel的《星廚饗港》(Kung Food! Hong Kong’s Grandmastersof Cuisine)等。去年,旅發局更與著名美食節目《我要做廚神:澳洲版》(MasterChef Australia)合作，在節目中介紹香港美食，內容橫跨港式街頭美食及米芝蓮星級體驗。此外，旅發局亦邀請全球各地的名人訪港親嚐美食，並透過他們的人氣及在社交媒體的分享和影響力，吸引更多旅客。

全球有五十多個城市獲「世界美食之都」稱號

至於申請成為聯合國教育、科學及文化組織的「美食之都」，她指當局注意到現時共有50多個城市獲得該稱號。當中有六個是中國城市，包括成都、順德、澳門、揚州、淮安和潮州;而其他的城市有日本的鶴岡、美國的圖森、南韓的全州、法國的盧昂等。政府會參考入選城市的經驗，研究有關工作。