電影票房2025｜上半年僅5.6億按年跌16%　《哪吒2》最高近6400萬

近月香港有多間戲院結業。香港票房有限公司今（2日）公布今年上半年香港電影票房，當中中西電影票房總收入達約5.6億，比起去年同期的約6.7億元，下跌約16%。



今年上半年共有21部港產片，及119部非港產片上映。截至今年6月30日，票房最高的電影是來自内地、2月上映的《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》），累積票房達近6392萬。港產片方面，票房最高的是同在2月上映的《看我今天怎麼說》，票房達約1355萬元。



2021年UA院線全線結束營業。圖為旺角新世紀廣場UA戲院。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

截至今年6月30日，票房最高的電影是來自内地的《哪吒之魔童腦海》，由2月上映至上月30日，累積票房達近6392萬。

截至今年6月30日，票房最高的電影是來自内地、2月上映的《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》），累積票房達近6392萬。其次是《職業特工隊：最終清算》，有5221萬；其餘3位是《史迪仔》、《雷霆特工隊*》以及《MINECRAFT：我的世界大電影》，票房均達2000萬以上。

港產片方面，票房最高的是《看我今天怎麼說》，從2月上映至上月30日，累積票房達約1355萬元。

《看我今天怎麼說》成港產片之冠

港產片方面，票房最高的是《看我今天怎麼說》，從2月上映至上月30日，累積票房達約1355萬元。其次是《贖夢》，從3月尾至6月中旬，票房達1328萬元。第三及四部則是賀歲片，分別為《臨時決鬥》、《祥賭必贏》，票房有1307萬及1187萬元。最後則是仍在上映的《送院途中》，有約945萬元票房。

香港票房有限公司指，暑期檔期剛剛開始，希望觀眾入場觀看，逆轉上半年跌幅。