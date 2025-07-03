山東艦訪港「萬噸大驅」延安艦來了　專家：055型量產盼步向遠洋

山東艦航空母艦編隊今日（3日）訪港，除了山東艦外，另一重頭戲為被稱「帶刀侍衛」的巨型驅逐艦延安艦，早上尾隨航母山東艦入港。香港軍事專家指延安艦設計新穎、噸數及體積亦在中國戰艦中數一數二，更是中國少有會大量生產的型號，顯示中國海事戰略的改變，對今日見其真身感到開心。



延安艦緊隨航母山東艦，該戰艦噸位及體積相較在中國戰艦中數一數二。（廖雁雄攝）

延安艦緊隨航母山東艦，該戰艦噸位及體積相較在中國戰艦中數一數二。

香港軍事專家Raymond SUN指，延安艦強勁之處因其有支130公里的主炮，主炮後更有垂直發射系統。他表示，該系統是一個有112個單元的發射系統，可同時發射3至4種不同類型的導彈，舉例指該艦隻在防空方面可發射海紅旗防空導彈；在反艦方面可發射鷹擊18反艦導彈等；在支援陸上攻擊方面，可發射長劍十型巡航導彈，集防空反艦陸攻作戰能力於一身。他又指，延安艦又配有反潛魚雷及防空炮等裝備，形容延安艦屬解放軍水面艦隻中最高水平及戰爭力最高的一種艦種。

Raymond SUN今日於港島現場直擊艦隊，他表示延安艦的設備與預期中沒有太大分別，不過能觀賞其真身亦十分開心。他指出，延安艦噸位及體積相較其他戰艦大，設計亦具高水平，外觀呈流線型，亦沒有任何突出的天線，相信曾參考西方戰艦的設計。

延安艦艦型為055型導彈驅逐艦，Raymond SUN指該型號戰艦是中國少有會量產的戰艦，現時有約10艘，預料未來將生產至14至18艘。他指，055型號為大型戰艦，可配置多種裝備及走得更遠，大量生產的措施顯示中國海事戰略由防衛周邊海域轉往步向遠洋，亦彰顯中國對該戰艦的信心。

Raymond SUN亦指出，因戰略不同，現時西方國家正慢慢減少大型戰艦的產量，「因製造大船需要非常多金錢及人力資源」，他們（西方國家）或者寧願製造多些小型戰艦。

是次共有4艘戰艦駛入香港，Raymond SUN稱首次有如此多戰艦訪港，而且055型導彈驅逐艦為中國最新的艦中，疑似中國「曬肌肉」。

延安艦緊隨航母山東艦，該戰艦噸位及體積相較在中國戰艦中數一數二。（林遠航攝）

延安艦緊隨航母山東艦，該戰艦噸位及體積相較在中國戰艦中數一數二。（馬楚烽攝）