總督察何兆東與妻涉貪　何要求再押後案件　官著下次要有答辯意向

總督察何兆東被指與其妻子收受一名涉襲擊及欺詐案商人逾110 萬元現金和禮物，並向該商人洩露警方資料。案件今（2日）於區域法院再訊，早前一直無律師代表，申請法援不果的何兆東，今與妻由同一律師代表，律師指，何於6月尾曾去信廉政公署索取文件，惟至今仍未收妥，另何妻疑對控罪的處理方式有商討，故申請把案件押後至9月11日以提供進一步法律意見獲批。法官高勁修另指出，本案已數次提堂，望下次可以有確實的答辯意向。



被告何兆東署早前稱申請法援不果，今與妻子由同一律師代表。(資料圖片/陳浩然攝）

男被告何兆東（38歲，警務處總督察）被控2項公職人員收受利益，及3項公職人員行為失當罪，指他於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，從商人曲海鵬接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物，以向曲洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待曲或他的朋友。

女被告何妍穎（36歲，家庭主婦）被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，指她於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待曲海鵬。

案件編號：DCCC 1388/2024