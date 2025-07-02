鴻星中菜結業｜勞工處接約50員工求助　涉欠薪、解僱補償約$600萬

開業36年的鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店今日（2日）即日起結業。早上有員工在工會陪同下到旺角勞工處勞資關係科求助。



勞工處指，已收到約50名鴻星海鮮酒家的員工求助，主要涉及欠薪及解僱補償，追討金額約600萬元。



積金局表示，鴻星集團旗下多間食肆的登記公司，尚未繳交2025年5月的強積金供款及附加費，涉及金額約$47萬，受影響員工約190人，積金局已為受影響員工人稟區域法院向該公司提出民事申索。



早上今早大約十時，位於旺角MOKO新世紀廣場的鴻星海鮮酒家門外已落閘，有並圍板封起。（林遠航攝）

勞工處回覆查詢指，已收到約50名鴻星海鮮酒家的員工求助，主要涉及欠薪及解僱補償，追討金額約600萬元。處方又指，非常關注事件，並已要求鴻星海鮮酒家管理層妥善處理受影響僱員的欠薪及解僱補償，並呼籲受影響僱員盡快到勞資關係科登記資料。

積金局：鴻星集團多間食肆尚未繳交5月強積金供款涉約$47萬

積金局則表示，鴻星集團營運的多間食肆的員工，由其關聯公司登記參加強積金計劃。該公司尚未繳交今年5月的強積金供款及附加費，涉及金額約$47萬，受影響員工人數約190人，積金局已為受影響員工人稟區域法院向該公司提出民事申索。

積金局又指，由5月至今，共收到4宗投訴該公司拖欠強積金供款的個案，這些個案與上述追討行動已一併跟進。