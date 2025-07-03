山東艦訪港｜搭載特別版直-18預警直升機　可指揮作戰、引導導彈

山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，航母山東艦搭載多架殲-15戰機，艦頭更有直-18預警直升機，市民觀賞時可以留意。有香港軍事專家形容該機「有睇頭」，由直-18運輸型直升機改裝而成的「特別版」，近年才服役於中國人民解放軍海軍航空兵。



直-18預警直升機可指揮協調殲-15戰機超視距作戰，以及引導導彈。對於低空及超低空來襲的戰機及導彈，其探測距離也可達100公里，一旦發現目標或受襲可為艦隊提供約10分鐘預警時間



航母山東艦艦頭甲板位置搭載直-18預警直升機，可加強航母預警能力。（廖雁雄攝）

航母山東艦艦頭甲板位置搭載直-18預警直升機，可加強航母預警能力。（廖雁雄攝）

航母山東艦艦頭甲板位置搭載直-18預警直升機，可加強航母預警能力。（楊凱力攝）

可指揮作超視距作戰 引導導彈

翻查網上資料，直-18預警直升機由中國自行研發，改裝自直-18運輸型直升機，改良後其高原地區飛行能加增強，更輕且又可以載重更多。

直-18可指揮協調殲-15戰機超視距作戰，即是在無法目視看到目標的情況下投射武器攻擊目標，該直升機亦能引導殲-15發射的導彈。

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具搜索海空能力 為艦隊提供10分鐘預警時間

直-18J在機腹後方靠近尾樑位置，配備「有源相控陣技術」的柱狀雷達天線，可以通過液壓裝置收放，具備對海及空的搜索、警戒、跟蹤、目標引導等能力，最遠可探測跟蹤250公里範圍內海空目標。對於低空及超低空來襲的戰機及導彈，其探測距離也可達100公里。一旦發現目標或受襲，該直升機基本上可以為艦隊提供約10分鐘預警時間，比起單靠艦載雷達的時間較長。

航母山東艦艦頭搭載殲-15戰機及直升機。（廖雁雄攝）

航母山東艦艦頭搭載殲-15戰機及直升機。（廖雁雄攝）

軍事專家：有睇頭 加強航母預警能力

香港軍事專家Raymond Sun形容該機「有睇頭」，由直-18運輸型直升機改裝而成，以強化航母預警能力。近年才服役於海軍航空兵，以加強航母預警能力。

除了直-18直升機，山東艦甲板上搭載至少10架殲-15戰機及兩架直升機。Raymond Sun稱山東艦不設導彈倉庫，故所能搭載的戰機數量會較多。他指，遼寧艦所能搭載的戰機數量為約24架，但現時山東艦能搭載的戰機數量則為32至34架，另可多搭載約8架直升機。

航母山東艦艦尾搭載多架殲-15戰機。（廖雁雄攝）