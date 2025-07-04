中年父涉性侵親女　6歲陪看色情片8歲被姦　強姦非禮等5罪成

中年父涉在女兒6至8歲左右，並便女兒陪同他看色情片，並對女兒說：「下次做返出嚟。」又要與女兒一同共浴及口交，至女兒讀中二時把她強姦。後來有次他喝酒後往非禮女兒，遭妻子撞破及趕出家門。他後來與女兒及母親在食肆用餐時，再借故摸女兒胸。女兒最後告知社工揭發。科技員否認指控，5男2女陪審團今(4日)陪審團經約5小時退庭商議，裁定被告除了一項非禮罪不成立外，另外5項控罪包括強姦罪等罪成成。



控方庭上透露，被告有一項非禮罪的案底。法官把判刑押後至9月18日，待索取事主的創傷報告，期間被告還押看管。



被告TSO否認強姦及非禮親女高等法院。(黃浩謙攝)

被告TSO，44歲，從事資訊科技工作，被控1項強姦、4項非禮和1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。首四罪指被告於2016年9月2019年10月，在葵涌某單位非禮和強姦X，及向X作出猥褻行為，當時事主約6至9歲。另兩罪指被告於2023年8月20日，在荃灣某餐廳兩次非禮X，當時X讀小六約13歲。

僅一非禮罪不成立其他罪成

被告唯一罪名不成立的非禮罪，指他於荃灣如心廣場一餐廳與X等人用膳時，借機摸X胸數分鐘的控罪。其餘控罪中，除了被告酒醉撞破被告非禮X的罪名是5比2成立外，其餘都是一致被裁定罪成。

被告要X陪睇色情片後共浴

控方案情指，事主X在2010年出生，首次性侵事件發生於2016至2018年間，當時X讀小一。被告趁與X獨處時，叫X陪他同一同看色情影片，並要她學習片中內容，並對X說：「下次做返出嚟。」其後又迫X一起共浴，過程中有摸X的胸和私處，並要X為其他清洗陽具及「含乾淨佢」。

X在小二至小三被強姦

其後在2018年至2020年間，X就讀小二至小三期間，被告以舌頭舔X的下體，X要求被告停止時，被告說：「好舒服㗎，忍下啦。」及後被告強姦X，期間曾說：「射多一次就完，會放你走」，在射精後更問X：「要唔要試下食？」

被告事主後要求X不要把事件告知他人，否則會令他被捕，X擔憂無法再見到被告，故沒有把事件告知他人。

酒後摸X被妻揭發

在2019年9至10月，被告酒後走入X房，並伸手入X的褲裏摸其私處及胸部，被告妻目睹斥責被告說：「唔好搞我嗰女。」被告其後搬出單位。

外出用膳摸X的胸及腳

在2023年8月，X當時13歲，某天她與胞弟、祖母、被告及母親到荃灣如心廣場一間餐廳用膳。被告與X同坐，被告伸手摸X的左腳數分鐘，之後又借故協助X在背囊尋找物件，用手摸X的胸數分鐘。

X在學校旅行時向社工揭發

X其後在學校旅行時哭泣，學校社工向她查問後揭發事件。被告於2023年11月18日被捕。被告和妻子已於2023年8月正式離婚。

案件編號：HCCC210/2024