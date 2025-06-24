中年父涉姦親女　要女兒陪看色情片後同浴　著女下次跟片照做

中年漢涉在女兒僅6至8歲左右，已要她看色情片，並叫她學習及「下次做番出嚟」，看畢影片後更一同沐浴，並涉要女兒為他口交。他又涉在女兒約8至10歲期間把她強姦。後來女兒稍長，中年漢與母親及兩子女外出用膳時，其母在場下，涉藉機摸女兒胸及腿。女兒最終在學校旅行時哭泣下告知了社工。科技員否認非禮及強姦等多罪，案件今(24日)在高等法院開審。



被告TSO，44歲，從事資訊科技，被控1項強姦、4項非禮和1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。首四罪指被告於2016年9月2019年10月，在葵涌某單位非禮和強姦X，及向X作出猥褻行為。另兩罪指被告於2023年8月20日，在荃灣某餐廳兩次非禮X。

被告TSO否認強姦及非禮等多罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

控方案情指，被告和妻子Y於2009年結婚，育有一子一女，事主X在2010年出生，是被告的長女。

與女兒看色情片後一同沐浴

首次性侵事件發生於2016至2018年間，當時X介乎6至8歲。涉案時，只有被告和X在葵涌住所。被告在主入房內用電腦觀看色情影片，他要X一同觀看，他並摸X的胸，叫她觀看片中角色，叫X：「下次做番出嚟。」兩人之後一同洗澡，被告當時摸X的胸和私處，並要X替被告口交。

強姦時稱忍一下好快搞掂

另一次性侵事件發生於2018年至2020年期間，被告叫X脫下衣物及躺在他的床上，被告亦脫衣及到廁所清洗下體。他返回房間後，用舌頭舔X的私處。X感到難受，叫被告停止，被告回應：「好舒服㗎，忍下啦。」他繼續舔X的私處，及後稱：「ok，夠濕啦。」然後要X替他口交。被告之後到廁所清洗，再返回房間，並在沒使用安全套下與X性交，又稱：「忍一下啦，好快搞掂。」他強姦X後問X:「要唔要試下食？」

著X不要告訴人否則爸爸會被拉

被告又要求X勿把事件告知他人，否則爸爸會被人拉，會坐監，會無得見爸爸。X因此沒有把事件告知他人。

欲非禮X遭妻撞破後搬走

2019年9月至10月間，滿身酒氣的被告走入X的房間，伸手入X的褲內，摸X「去廁所」的部位，之後又摸她的胸。被告妻子入房時，見到被告非禮X。妻子即著被告離開，X之後聽到父母爭吵。她聽到母親斥責被告謂：「唔好搞我嗰女。」事後，被告搬出單位。

被告與母親同枱食飯摸女兒胸及腿

最後一次性侵事件發生於2023年8月，當時X已13歲。X和胞弟、被告和他的母親(即X的祖母)到荃灣如心廣場一間餐廳用膳，他們坐在「卡位」。被告坐在X旁邊時，用右手摸X的左腳數分鐘。被告之後聲稱協助X在背囊尋找物件，用手摸X的胸數分鐘。

X其後在學校旅行時哭泣，學校社工向她查問後揭發事件。被告於2023年11月18日被捕。被告和妻子已於2023年8月正式離婚。

案件編號：HCCC210/2024