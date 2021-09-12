新冠肺炎｜袁國勇及裴偉士奪「未來科學大獎」　獲100萬美元獎金

被譽為大中華版諾貝爾獎的「未來科學大獎」今早（12日）公布獲獎名單，港大微生物學系講座教授袁國勇及港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士，因發現2003年沙士病原由動物到人的傳染鏈，為人類應對新冠肺炎帶來重大貢獻，奪得「生命科學獎」，將獲頒100萬美元獎金。



發現沙士病原動物到人傳染鏈 助人類應對新沙士及新冠

大會指，由於袁國勇及裴偉士發現冠狀病毒（SARS-COV-1），為導致2003年全球爆發的沙士（SARS）病原，並發現病毒由動物到人傳染鏈，為人類應對中東呼吸綜合症（MERS）及新冠病毒引起的傳染病，帶來重大影響的貢獻，故奪得「生命科學獎」。

未來科學大獎是大中華首個世界級民間科學大獎，由百度公司創始人李彥宏，聯想集團CEO楊元慶，真格基金創始人徐小平、北京大學教授饒毅等幾位科學家及企業家創辦的未來論壇，於2016年創立的評獎活動。

「未來科學大獎」被譽為大中華版諾貝爾獎

被譽為大中華版諾貝爾獎的「未來科學大獎」設有「生命科學獎」、「物質科學獎」及「數學與計算機科學獎」3個獎項，每單項獎金為100萬美元。翻查資料，過去獲獎人士包括今年過世、被譽為「雜交水稻之父」的袁隆平，他於2018年奪得「生命科學獎」。

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