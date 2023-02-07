「未來科學大獎」首移師香港頒獎　盧煜明：冀雲集世界知名科學家

現屆政府強調「無創科、無未來」，香港科學院院長盧煜明今日（7日）透露，被喻為「中國諾貝爾獎」的「未來科學大獎」頒獎禮，今年將由北京移師到香港舉辦，屆時希望可以邀請一眾世界知名的科學家雲集香港。



「無創產檢之父」、分子生物學家盧煜明於去年11月接任徐立之（香港大學前校長）擔任香港科學院院長。盧煜明今日（7日）出席傳媒午宴表示，科學院自2015年成立以來共有38名院士，香港青年科學院自2018年成立以來則有53位院士。院士為本港業界頒授的最高科學家，他認為，隨著本港復常，香港應藉機會加強對海外科學家的吸引力。

「未來科學大獎」被喻為「中國的諾貝爾獎」

盧煜明又提及，香港過去與北京合作舉辦「未來科學大獎」，該獎項被喻為是「中國的諾貝爾獎」，去年於北京、深圳、香港同步舉行，更於香港分會場舉行「香港論壇」。他透露，今年底，「未來科學大獎」頒獎禮將由北京移師到香港舉辦，屆時希望可以邀請一眾世界知名的科學家雲集香港。

香港科學院院長盧煜明（左）及香港青年科學院院長岑浩璋明（右）今日與傳媒會晤。（陳葆琳攝）

「名師高徒」導師計劃今年有114間學校參與

此外，盧煜明表示，已舉辦五年的「名師高徒」導師計劃今年亦會繼續推行，為中學生及科學家進行配對。他說，過去已有與逾500間學校參與計劃，今年則有114間學校參與計劃，邀得50名科學家擔任義務導師。

香港大學工程學院機械工程系教授、香港青年科學院院長岑浩璋則指，青科院於去年首次舉辦的「研知有你」工作坊向中學生推廣科學研究，反應相當熱烈，今年6月將會舉辦第二屆。

香港大學工程學院機械工程系教授、香港青年科學院院長岑浩璋。（資料圖片／王珮殷攝）

6月再辦「研知有你」對象為中學生

他續指，疫情期間青科院代表累計參與了近百場網上研討會及講座，吸引了近2萬位學生、老師及大眾參與，未來青科院院士會繼續在報章專欄中以簡單易明的文字和故事，向讀者介紹一些與生活息息相關的東西及其背後的科學理論，以至最新的研究發展。

香港科學院由一群香港科學家成立，工作包括推動香港科技前進及發展、推進香港的科技教育等，並與工商業界合作，加強科研成果的轉化應用。香港青年科學院則是香港科學院分會，目標是推動香港年輕科學家的科技發展。