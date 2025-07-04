肉毒桿菌｜32歲女子深圳注射後疑中毒　出現肩頸乏力、吞嚥困難

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，一名32歲女子，本月1日在深圳一間美容診所，接受肉毒桿菌毒素注射，同日因為出現肩頸乏力、吞嚥及呼吸困難，到伊利沙伯醫院求診。臨床診斷懷疑她因注射過量肉毒桿菌毒素導致中毒，需留院治療，目前情況穩定。中心正展開調查，並呼籲市民只應由註冊醫生處方和注射肉毒桿菌毒素。



一名32歲女子，本月1日在深圳一間美容診所，接受肉毒桿菌毒素注射，同日因為出現肩頸乏力、吞嚥及呼吸困難，到伊利沙伯醫院求診。（資料圖片）

注射人員報稱為醫生

衞生防護中心表示，個案涉及一名32歲女病人。根據病人提供的資料，她於7月1日在深圳一間美容診所接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，為她注射的人員報稱為醫生。同日，她因為出現肩頸乏力、吞嚥及呼吸困難，到伊利沙伯醫院求診，需留院治療，目前情況穩定。

臨床診斷懷疑她因注射過量肉毒桿菌毒素導致中毒。中心已將個案通報內地有關當局，流行病學調查仍在進行中。

衞生署指注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行。（資料圖片)

衞生署：消費者應了解醫生全名 並在註冊醫生名單

衞生署發言人表示，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

發言人又提醒市民，在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。