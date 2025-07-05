中五女生雙親患癌同月逝　患思覺失調仍自強　「唔可以低谷停留」

青協今日（5日）透過「中電新世代•新動力獎勵計劃」表揚20位自強不息的本港青少年，當中不少人經歷家庭變故、患上惡疾，卻迎難以上。有中五女學生分享，在六年前，父母同月相繼因患癌而離世，大受打擊而陷入情緒低谷，更誘發思覺失調，「我好孤單……當我從學校返到屋企，係好清靜、好黑暗，我覺得好無助啊，點解會發生呢種事？」



後來她在親友鼓勵下慢慢走出陰影，甚至擔任義工，為社會有需要人士送上關懷。她認為，人生如坐過山車，有高低起跌，「我哋唔可以喺低谷嗰度停留吖嘛。」



我好孤單……當我從學校返到屋企，係好清靜、好黑暗，我覺得好無助啊，點解會發生呢種事？ 鄧樂琳

鄧樂琳來自新界鄉議局元朗區中學的中五女學生，其父母分別患上肺癌及腎癌，她因受打擊而患思覺失調，目前病情正在好轉。（洪芷菁攝）

雙親一個月內離世 曾自怨自艾 「點解嗰天要咁對我」

「中電新世代•新動力獎勵計劃」今日（5日）舉行頒獎禮，該計劃共接獲72間中學及青年服務單位提名的185位學生參與，共20位學生得獎。鄧樂琳，來自新界鄉議局元朗區中學的中五女學生，父母分別患上肺癌及腎癌，在2019年同月相繼離世。因此，她大受打擊，整日躲在家中亦拒絕吃飯，消瘦不少。後來，姑媽帶她到醫院，她被診斷為思覺失調。

她憶述入院前一晚，突然大哭，「點解嗰天要咁對我，我好孤單……當我從學校返到屋企，係好清靜、好黑暗，我覺得好無助啊，點解會發生呢種事？」

在治療期間，鄧樂琳曾入住多間醫院，包括天水圍醫院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院。她指，住院期間情緒低落，「呢一段期間好辛苦啦，有時候我會發作，我會亂咁打自己，我覺得好無助，我真係覺得自己好唔正常……我同其他人，所以我好頹啦。」不過，她感恩有姑媽和社工姑娘一直的陪伴鼓勵。

「中電新世代•新動力獎勵計劃」今日（5日）舉行頒獎禮，該計劃共接獲72間中學及青年服務單位提名的185位學生參與，共20位學生得獎。（洪芷菁攝）

未能接納自己 入住精神病院後 拒絕服藥、逃跑

鄧樂琳記得，轉去一間精神病院後，曾經連續一個月拒絕服藥吐藥，甚至逃跑過，「因爲我覺得我接受唔到自己，點解我係咁嘅樣，我覺得我真係好無助、冇用。」

後來，有一位護士經常開解她，加上有病友與她分享自身經歷並鼓勵她振作起來，「我突然間明白，其實人生係自己㗎喎，點解唔努力拼鬥一下呢？所以我就開始接受食藥。」

「因為人生路上好似過山車，你會高低跌落嘛，我可能就喺低谷，但係我哋唔可以喺低谷嗰度停留吖嘛。」鄧樂琳說道。

因為病情，鄧樂琳住院六個月，輾轉多間醫院，學校成績因此退步許多。不過，她指老師開解她，「慢唔緊要，但系最緊要，你係一直前進。」這句話後來成為了她的座右銘。

人生路上好似過山車，你會高低跌落嘛，我可能就喺低谷，但係我哋唔可以喺低谷嗰度停留吖嘛。 鄧樂琳

鄧樂琳來自新界鄉議局元朗區中學的中五女學生，其父母分別患上肺癌及腎癌，她因受打擊而患思覺失調，目前病情正在好轉。（洪芷菁攝）

多做義工充實自己 病情有所舒緩

經歷痛失雙親及患疾，鄧樂琳愈戰愈勇，她表示希望多做義工，認為社會上有需要的人都需要被關懷。她憶述去年到洪水橋探訪獨居長者，對方看見她後表現熱情，在一兩個小時的交談後，她發覺他們需要的不是憐憫，而是關懷。

現時，鄧樂琳每一至兩個月覆診一次，並可以減少服藥劑量。她表示，因患上思覺失調，體會到「唔可以有標籤，同佢哋講原來我哋都係同一類人，我哋都係人，我哋都係需要關懷，我哋唔係異類。」

她認為人生要經歷更多，而不是質問：「點解有呢種嘢發生呢？其實都係一種經驗、一種價值，係人生價值，令到你嘅人生經歷充沛咗。」