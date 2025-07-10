孖生姊妹參加民安隊　難忘山嶺搜救找到老翁遺體：給親人一個交代

民眾安全服務隊成員除了協助大型活動人群管理，也會參與救援，工作中有悲有喜。孖生隊員葉碧芸和葉碧茹分享工作經歷，家姐葉碧芸今年3月參加山嶺搜索一位失蹤老翁，七日後找到他時已離世，雖然沮喪，但感到已盡力給他親人一個交代；妹妹葉碧茹憶述曾助一位走失的小朋友找回父母，小朋友一句「唔該你呀，姐姐」，令她感覺甜上心頭。



民安隊近年都出現人手荒，現有逾700空缺，由於11月全運會、12月立法會選舉需要很多人手，正展開招募填補空缺。目前正積極開發新招募平台，預計於2025年底至明年初投入服務，以支援成人隊、青少年隊招募。



民眾安全服務處首席行動及訓練主任（機構策略）鍾艷（右三）與五位民安隊成員一同受訪，介紹他們的工作。（吳焜曜攝）

港島區域A中隊高級小隊長、來自醫護行業的媽媽鍾翠欣（左三）與兩名女兒（左一及二）一同受訪。（吳焜曜攝）

媽媽級隊員帶一對女兒加入：民安隊能提供很多人生經驗

港島區域A中隊高級小隊長、來自醫護行業的鍾翠欣憶述，當初是她的母親幫她報名參加民安隊，由少年團成員一直到現在成人團成員。她最深刻的一次任務，是坐水警輪到西貢撲滅山火，當時她有一盒燒味飯未吃，結果任務在晚上9時才結束，當時她再吃燒味飯，感到比平時更好吃。

鍾翠欣的一對女兒都跟她一同參加民隊。她說民安隊能提供很多人生經驗，幫助她們學習表達、技能。她説民安隊有聚會時，兩名女兒也會一起參加；如要當值時，她們也會幫忙整理制服，讓她能盡快出門。

姐姐林穎嘉示範踩單輪車。（吳焜曜攝）

入少年團學花式單車 即場示範踩單輪車

鍾翠欣的長女、姐姐林穎嘉在2021年加入民安隊少年團，加入了花式單車隊；小六的妹妹林穎鍶今年4月加入少年團，最初想體驗獨木舟，後來見到姐姐學花式單車覺得很有趣，便加入了民安隊。兩姐妹平日在家完成功課和溫習，星期六日便參與民安隊的訓練和活動。

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孖生姐姐因喜歡行山而加入民安隊 成山嶺拯救中隊成員

孖生隊員葉碧芸和葉碧茹在工餘時間參加民安隊。姐姐葉碧芸本身從事醫護工作，現為民安隊山嶺拯救中隊成員；妹妹葉碧茹從事文職工作，現為民安隊緊急救援中隊成員。

葉碧芸表示，因為對行山很有興趣而加入民安隊。在民安隊最深刻的經歷是今年3月參與一次的山嶺搜索，當時是找一位失蹤老翁，到處尋找無果，便在山裏用游繩等方式搜索，7日後成功找到他，可是老翁已離世。她說雖然結果沮喪，但已盡力給他親人一個交代。

孖生姐姐葉碧芸（左）和妹妹葉碧茹（右）。（吳焜曜攝）

孖生妹妹助失散兒童找到父母 小朋友一句道謝甜上心頭

妹妹葉碧茹說受到姐姐啓發，希望透過加入民安隊發掘潛能。她憶述一次人群管理任務，見到一個失散的小朋友，但多次嘗試仍無法聯絡家人，最後透過小朋友形容的外貌特徵找到其父母。小朋友最後對她說「唔該你呀，姐姐」，令她感覺甜上心頭。

加入民安隊需通過繩索控制測試。（吳焜曜攝）

近年人手荒有700空缺 展開招募協助全運會及立法會選舉

民安隊為保安局轄下制服輔助應急隊伍，成員志願參與，在大型活動負責人群管理、撲滅山火、登山搜救、災後社區復原等範疇服務市民。惟近年同樣要面對退休潮，加上不少人才流失「轉移」到其他正規紀律部隊，現有逾700空缺，由於11月全運會、12月立法會選舉需要很多人手，民安隊冀招募大量新成員填補空缺。

每年收逾500宗申請 取錄逾200新隊員

民眾安全服務處首席行動及訓練主任（機構策略）鍾艷指，近三年招募情況平均，每年收到約500至600宗申請，當中接納200至300名新隊員。

鍾艷表示，民安隊每年都有很多成員投考其他紀律部隊。她認為有其他部隊「挖角」是好事，民安隊隊員在不同正規部隊崗位仍可繼續服務市民，值得開心。她又提醒考試「貼士」，就是體能測試前要有充足睡眠。

投考民安隊須知

年滿16歲的市民，如具備中三或以上學歷，能操粵語並能閲讀及書寫中文，可以報考民安隊隊員；而年滿18歲的市民，具備大學學位或以上學歷，可投考民安隊長官。

隊員及長官均需接受體格檢驗，並通過模擬職能及體能測試，包括：繩索控制測試、高處工作測試、掌上壓/跪上壓測試、仰臥起坐測試、組合跳測試及800米跑步測試。

另外，民安隊預計於2025年年底至明年初推出全新招募電腦系統，將支援成人隊及青少年隊員招募，以及民安隊少年團夥伴學校合作計劃的招募流程。平台讓申請人靈活重新安排評核時段，查閲申請進度，同時簡化招募及入隊行政程序和流程。

職能及體能測試項目（圖集）

