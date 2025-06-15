父親節｜民安隊山嶺搜救指揮官與少年團前團員兒子對決 各勝一場
撰文：韋景全
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今天（15日）是父親節，民眾安全服務隊負責山嶺搜救的中隊指揮官何健華和其少年團前團員兒子何頌晞「父子大對決」，進行體能和知識大比拼。在掌上壓項目，年輕的何頌晞在體力比爸爸優勝；在知識比賽中，何健華人生經驗較豐富，當然比兒子更熟悉。
民安隊趁父親節推出「父子大對決」短片慶祝父親節，何健華及兒子何頌晞在健身室跑步和比賽做掌上壓，年輕的何頌晞在體能上先拔頭籌，比爸爸優勝。接著是知識比賽，爸爸何健華介紹搶救繩是一種高強度且輕量化的繩索，專為救援任務設計，主要用途是讓拯救員攀爬、下降、固定、拖拉物件，以及製造穩固點等。
何頌晞說，他在少年團時參加過不少遠足訓練，遇到不同的挑戰，包括體力不足、天氣變化、心理壓力以及緊急情況。在團隊訓練與紮作活動中，他學到團隊合作，增強溝通能力，令他更有責任感支持團隊成員。
何頌晞表示，透過這些訓練，他慢慢建立自信心和成就感。由於爸爸人生經驗較豐富，這場爸爸勝出。
最後是情感比拼，何健華回憶兒子剛剛出世的時候，好像一團棉花，看着他學爬學行，每一天都像是解鎖般，轉眼間他已經可以自己行山克服困難，他覺得兒子最聰明能幹。
何頌晞說，若不是爸爸，他也不會不停挑戰自己，他以前參加峽谷挑戰、風帆環港、踏單車環台灣、攀登神樹等活動，都是希望像父親在民安隊工作那樣，於不同環境及壓力下，都可以完美地完成任務。
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