網約車規管｜的士司機贊成發牌數不過萬　相信可杜絕非法白牌車

政府爭取今個月內向立法會提交網約車規管框架。《香港01》早前引述消息指，框架主要方向是為網約車合法營運訂立機制，包括向網約平台發牌及訂明網約車司機與平台經營者的關係。運輸及物流局局長陳美寶指，期望框架中不會有網約車發牌數目等細節。



有的士司機認為，若能有效規管市場並杜絕非法白牌車，私家車以網約車形式營運將是雙贏局面。對於有議員提倡網約車不超過一萬架，他認為會對的士業界有利，又指將數字定於數千架較為合適。



運輸及物流局局長陳美寶確認會爭取本月內向立法會介紹網約車規管框架。（資料圖片/王海圖攝）

運輸及物流局局長陳美寶昨日（6日）表示，當局會爭取本月內向立法會介紹網約車規管框架。（資料圖片／盧翊銘攝）

消息指發牌量不會太少 惟不會無限量發牌

運輸及物流局局長陳美寶昨日（6日）指，政府爭取月內公布網約車規管框架。談到細節例如牌照數量時，她則希望先推出框架，讓各界可以在有共識的基礎下討論。消息指當局考慮發牌不會過少，以免乘客叫車困難，同時亦不會無限量發牌，有議員則提倡以一萬架為限。

的士司機孫先生認為，若政府將網約車發牌數字定於數千，對的士業界有利。（資料圖片／林遠航攝）

的士司機：發牌量應定於數千 我哋的士重有得做

租車的士司機孫先生向《香港01》表示，他估計現時在路面行走的網約私家車有過萬架，認為若政府將發牌數字定於數千，即變相減少了網約私家車的數量，「如果係幾千架，唔過一萬架，我覺得我哋（的士司機）重有得做」，但強調政府同時要確保杜絕其他所有不合法的網約私家車。

消息又指，政府其中一個考慮方案是參考其他地方經驗，規定網約私家車車費要高於的士。孫先生認為做法合理，「如果佢係合法嘅，你乘客坐上去係有保障嘅，但係佢唔好話平過的士，同的士差唔多嘅，咁我覺得好唔公平啦，咁係人都搭嗰啲車啦，我都搭啦。」

他又提到，規定定價的做法更可確保網約車司機的生計，指曾在機場乘網約車到港島石塘咀，車資僅200元，「重平過的士，我都唔知佢哋點生存」，認為做法是締造了雙贏局面。他認為若框架中明確限制網約車抽成比例，可更保障司機利益。

網約車牌照應設時限 可防止如的士牌出現炒賣

有知情人士透露，政府研究為網約車牌照設時限。孫先生認為，無論未來網約車牌照是否需要付費，都應該有時限。「你話你唔使錢嘅，係好似攪珠咁嘅，咁有個時限，我覺得都好正常啦」；若領牌有限額及要付費，則更應該設時限，因為可以防止如的士牌般出現炒賣，「例如五年後就取消，你（司機）攞呢筆錢出嚟、計啱條數，咁你咪去做囉。」

的士司機：網約車影響生計 發牌會加劇競爭

不過有的士司機仍不贊成。譚先生指自10年前網約車出現，生意已受到影響，「個個做到嗌救命」；他認為「最好唔好發牌」，因為香港現時已有1.8萬部的士，若再向網約車發牌的話，一方面道路未必能負荷得到，另一方面乘客對點對點接送的需求量亦沒有如此大，認為發牌會加劇競爭。

從事的士行業20多年的林先生，同樣指網約白牌車的出現影響生計，自疫情起生意跌約一半。他不認同政府向網約車發牌會為的士業界帶來好轉，「客少咗，根本上你冇得做。」

的士司機譚先生認為向網約車發牌會加劇競爭，道路未必能負荷得到。（何穎賢攝）