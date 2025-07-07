網約車規管｜的士司機贊成發牌數不過萬 相信可杜絕非法白牌車
政府爭取今個月內向立法會提交網約車規管框架。《香港01》早前引述消息指，框架主要方向是為網約車合法營運訂立機制，包括向網約平台發牌及訂明網約車司機與平台經營者的關係。運輸及物流局局長陳美寶指，期望框架中不會有網約車發牌數目等細節。
有的士司機認為，若能有效規管市場並杜絕非法白牌車，私家車以網約車形式營運將是雙贏局面。對於有議員提倡網約車不超過一萬架，他認為會對的士業界有利，又指將數字定於數千架較為合適。
消息指發牌量不會太少 惟不會無限量發牌
運輸及物流局局長陳美寶昨日（6日）指，政府爭取月內公布網約車規管框架。談到細節例如牌照數量時，她則希望先推出框架，讓各界可以在有共識的基礎下討論。消息指當局考慮發牌不會過少，以免乘客叫車困難，同時亦不會無限量發牌，有議員則提倡以一萬架為限。
的士司機：發牌量應定於數千 我哋的士重有得做
租車的士司機孫先生向《香港01》表示，他估計現時在路面行走的網約私家車有過萬架，認為若政府將發牌數字定於數千，即變相減少了網約私家車的數量，「如果係幾千架，唔過一萬架，我覺得我哋（的士司機）重有得做」，但強調政府同時要確保杜絕其他所有不合法的網約私家車。
消息又指，政府其中一個考慮方案是參考其他地方經驗，規定網約私家車車費要高於的士。孫先生認為做法合理，「如果佢係合法嘅，你乘客坐上去係有保障嘅，但係佢唔好話平過的士，同的士差唔多嘅，咁我覺得好唔公平啦，咁係人都搭嗰啲車啦，我都搭啦。」
他又提到，規定定價的做法更可確保網約車司機的生計，指曾在機場乘網約車到港島石塘咀，車資僅200元，「重平過的士，我都唔知佢哋點生存」，認為做法是締造了雙贏局面。他認為若框架中明確限制網約車抽成比例，可更保障司機利益。
網約車牌照應設時限 可防止如的士牌出現炒賣
有知情人士透露，政府研究為網約車牌照設時限。孫先生認為，無論未來網約車牌照是否需要付費，都應該有時限。「你話你唔使錢嘅，係好似攪珠咁嘅，咁有個時限，我覺得都好正常啦」；若領牌有限額及要付費，則更應該設時限，因為可以防止如的士牌般出現炒賣，「例如五年後就取消，你（司機）攞呢筆錢出嚟、計啱條數，咁你咪去做囉。」
的士司機：網約車影響生計 發牌會加劇競爭
不過有的士司機仍不贊成。譚先生指自10年前網約車出現，生意已受到影響，「個個做到嗌救命」；他認為「最好唔好發牌」，因為香港現時已有1.8萬部的士，若再向網約車發牌的話，一方面道路未必能負荷得到，另一方面乘客對點對點接送的需求量亦沒有如此大，認為發牌會加劇競爭。
從事的士行業20多年的林先生，同樣指網約白牌車的出現影響生計，自疫情起生意跌約一半。他不認同政府向網約車發牌會為的士業界帶來好轉，「客少咗，根本上你冇得做。」