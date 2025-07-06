網約車規管｜陳美寶：爭取月內提方案車輛數待定　平台須盡職審查

《香港01》今早（6日）引述消息，指網約車規管框架最快今個月出爐，其中主要方向是為網約車合法營運訂立機制，包括向網約平台發牌及訂明網約車司機與平台經營者的關係。



運輸及物流局局長陳美寶於電台節目確認會爭取本月內向立法會介紹框架，指規管將涵蓋平台、司機和車輛，其中平台須「盡職審查」，司機或需要考核。她又表示當局先實行各界有共識的方向，其他細節包括數目等，當局樂於聽意見，希望能到關顧各方面。



輸及物流局局長陳美寶確認會爭取本月內向立法會介紹網約車規管框架。（資料圖片/王海圖攝）

輸及物流局局長陳美寶今日（6日）表示，當局會爭取本月內向立法會介紹網約車規管框架。（盧翊銘攝）

陳美寶：月內向立法會介紹方案

運輸及物流局局長陳美寶今日在商台節目《政好星期天》表示，當局正全速推進有關網約車平台規管框架的工作，亦留意到社會有聲音希望加快速度。她近日已與立法會交通事務委員會主席陳紹雄初步溝通，當局會爭取在本月內向立法會介紹規管方案。規管方案將涵蓋平台、司機和車輛，期望保障市民出行安全的同事，為的士及網約車締造良性競爭環境，讓兩者並存、互補和有序發展。

政府表示會幫助網約車與的士良性競爭，讓兩者並存、互補和有序發展。。（資料圖片／王海圖攝）

形容網約車合法化「大家覺得應該要行」

被問到網約車平台與的士業界甚為關注的網約車數目，陳美寶指，「當所有問題都要處理咗先推行呢，可能我哋就會一路都推行唔到」，認為現階段要先凝聚共識，「一啲大家覺得應該要行嘅呢，政府就要有決心做咗先」。至於數目等各界關心的細節，她期望各界可以在有共識框架的基礎下討論，「我哋會樂於聽多啲意見」，確保方便市民，同時顧及本港交通生態及路面承載力。

陳美寶指框架中平台會有重要的責任，會有盡職審查，司機及車輛亦要滿足部分條件及考核，希望能保障市民。（Uber官網圖片）

框架或規定司機須考核以保障市民

陳美寶又指，框架中平台會有重要的責任，會有盡職審查，司機及車輛亦要滿足部分條件及考核，希望能保障市民。她強調，當局會思考如何確保的士業界持續向前發展之餘，同時讓網約服務可以作為補足。

始終都有一部分市民要用個人化點對點服務，香港以往嚟講都係的士，一路都係，而家都係，將來都係。 運輸及物流局局長陳美寶

對於有的士車主關注牌價下跌，要求政府回購，她表示政府重視業界提出的關注及意見，但不會因為個別業界提出有關牌價的意見而裹足不前，又強調的士業界內除了牌主，司機亦十分重要，當局期望規管網約車有助締造雙贏，讓的士司機及網約車司機將來的收入，可令他們有意欲提供服務。