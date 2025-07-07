網約車規管｜的士行周國強:車齡司機須符3條件　有框架才論發牌量

《香港01》昨日（6日）報道，網約車規管框架最快今個月出爐，其中主要方向是為網約車合法營運訂立機制，包括向網約平台發牌及訂明網約車司機與平台經營者的關係。運輸及物流局局長陳美寶確認，當局會爭取本月內向立法會介紹框架，但預告框架中不會有網約車發牌數目等細節。



順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國表示，現階段未能判斷發牌多少才合適，要視乎框架細節才可討論；他認為框架要規限網約車的車齡不高過五年、要購買保險，網約車司機要領有的士牌。



政府爭取本月內向立法會介紹網約車規管框架。（資料圖片/王海圖攝）

陳美寶：本月公布網約車框架中不會有發牌數目

網約車規管框架最快今個月出爐，《香港01》綜合多方消息，政府的方向是為網約車合法營運訂立機制，包括向網約平台發牌及訂明網約車司機與平台經營者的關係。至於具體網約車數量，消息指未落實，但「唔會無限」。其餘政府目前研究的方向包括規定網約車車費要高於的士、牌照要有時限等。

運輸及物流局局長陳美寶昨日則在電台節目表示，當局會爭取本月內向立法會介紹框架，她透露會要求司機及網約車滿足一定條件及通過考核，但預告框架中不會有發牌數目等細節，稱希望各界以一個有共識的框架為基礎展開討論。

順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強。（資料圖片／梁鵬威攝）

周國強：不應容許太多網約車領牌 待經濟好轉才考慮是否增加

順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強昨表示，網約車平台接受規管是天經地義，期望框架可以杜絕非法白牌車。

談到到對網約車發牌數目的看法，他認為要視乎框架細節才可討論，但指現時經濟不景，交通業界亦因市民北上而流失生意，期望政府制定框架時可以考慮現時業界的情況，要顧及對業界的影響，不應容許太多網約車領牌，否則「覆水難收」，認為可待經濟好轉，有加大網約車數量的必要之時，再研究是否增加數量。

政府爭取本月內向立法會介紹網約車規管框架。（資料圖片／王海圖攝）

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願。（資料圖片／黃浩謙攝）

3條件：網約車車齡少於5年、必須購保險 司機要領有的士牌

周國強以往曾表示過網約車不應過1,000架，被問到此事，他稱當時是根據「出租汽車許可證」實際的名額而建議；他表示，現時尚有約600個許可證名額未用，不滿網約車平台要求發牌，但「連嗰六百幾個都唔去申請」。

被問到的士業界對網約車規管有何要求，他認為要規管車齡及要求買保險，稱若司機能只花數萬元買車、付數千元私家車保險費便可經營網約車，對的士牌主不公平，又稱將車齡定於不多於5年較為合適。他認為網約車司機要領有的士牌，不應容許沒有合法牌照的人經營載客服務。

最新市區的士牌價跌破200萬元，如何預期框架對牌價影響？周國強認為，若框架落實後，能若市民及投資者了解到行業正在向好改變、「中間少咗一啲無王管嘅情況出現」，預期牌價會「穩定向好」。