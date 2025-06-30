網約車合法化｜Uber全球總裁籲規管勿限制司機數目　倡與的士共存

網約車服務2014年在香港興起，11年過去仍未合法化，行政長官李家超本月10日曾回應指網約車是世界趨勢，重申政府正考慮立法規管網約平台，但未明言網約車會否合法化。



Uber全球總裁兼首席營運總監Andrew Macdonald今日（30日）在報章撰文稱，港府籌劃規管網約共乘平台是一次難得機會，能夠建立一套不僅支持現有服務，還能涵蓋未來自動駕駛時代的規管框架，但他認為問題是香港能否再次引領國際，還是因循守舊而錯過黃金機遇？



Andrew Macdonald提出，制訂規管框架目標應明確清晰，包括保障行車安全、維持多元選擇，為網約共乘平台和的士業提供共同發展的空間。Andrew Macdonald指，任何的司機人數上限均會延長乘客等車時間，也削減依賴駕駛維生的司機靈活掙取收入的機會。



拆局｜李家超首提「合法網約出租車」 為的士以外網約車發牌鋪路

Uber全球總裁兼首席營運總監Andrew Macdonald今日（30日）在報章撰文稱，港府籌劃規管網約共乘平台是一次難得機會，但制訂規管框架目標應明確清晰，包括保障行車安全、維持多元選擇，任何的司機人數上限均會延長乘客等車時間。（資料圖片/林遠航攝）

特區政府早前預告網約車規管框架會於今年內出爐，特首李家超上月亦明確提到網約車平台要領牌，司機要買保險等，不過，網約車數量會否設限額則仍是未知知數。

Uber：的士牌照制度漸漸變質變投資工具 令行業欠改革動力

Andrew Macdonald今日（30日）在《明報》撰文稱，香港的士行業採用的的士牌照制度數十年來已漸漸變質，由公共交通工具變成投資工具，與當初目的大相徑庭，亦令行業欠缺競爭與改革動力。

Andrew Macdonald指，香港一旦失去網約共乘服務，可能重回過往交通服務質素不穩、甚至遭拒載的困境，他並憶述多年來有不少香港同事曾抱怨的士司機「唔過海」，他相信「沒有人想回到過去網約共乘服務尚未出現的時代」。

他在文中稱，港府籌劃規管網約共乘平台是一次難得機會，能夠建立一套不僅支持現有服務，還能涵蓋未來自動駕駛時代的規管框架，但他認為問題是香港能否再次引領國際，還是因循守舊而錯過黃金機遇？

Andrew Macdonald提出，的士行業曾是Uber最強烈反對者，但紐約、倫敦、香港及其他40個城市，乘客皆可透過Uber App預約的士。他認為政府規管目標應明確清晰，保障行車安全、維持多元選擇，為網約共乘平台和的士業提供共同發展的空間，而任何的司機人數上限均會延長乘客等車時間，也削減依賴駕駛維生的司機靈活掙取收入的機會。

問：網約車在香港是非法的嗎？ 答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。 問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？ 答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。 問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？ 答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。

當白牌車不再白牌 網約車終須合法化

Andrew Byrne強調，Uber願意與政府，甚至的士業界對話。（黃浩謙攝）

2025年5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願反對白牌車。（資料圖片／黃浩謙攝）

2025年5月16日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片／廖雁雄攝）

的士網約車亂局｜誰是連場鬧劇的始作俑者？