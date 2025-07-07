煤氣公司「職涯縮影」培訓　百名中學生提前體驗職場生活

香港中學文憑試（DSE）放榜在即，無數中學生正迎來人生重要抉擇。面對「躺平」思潮，也有學生選擇逆流而上。由中華煤氣專門為中四、中五學生舉辦、為期一年的「職涯縮影」計劃，今屆便吸引了11間中學的102位學生參加。該計劃提供職涯講座、工作體驗、企業文化體驗、項目管理技巧、能源行業知識、餐桌禮儀，以及義工服務等多元化職場培訓，助同學更了解個人興趣和目標，制定更適合的職涯規劃。



煤氣公司總經理—集團培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承（相片三左一）及煤氣公司助理總經理—企業環境、社會及管治黃俊璋（相片四左一）頒發「職涯縮影」計劃證書予2024至25年度參與學生。（煤氣公司提供圖片）

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計劃為期一年 透過實習認識職場

今屆102名參加者中，包括就讀聖嘉勒女書院中五的張曦怡，她立志成為社工。她表示，從「職涯縮影」計劃學到很多對未來工作有幫助的技巧，當中不少活動都需要與其他參加者合作，從中學習溝通技巧。她舉例稱，「到煤氣公司慈善農莊不但可體驗有機耕作，亦可學習如何組織活動，這些技能對社工工作也有幫助」。她又表示，希望未來到煤氣公司作暑期實習。

來自浸信會呂明才中學的中四學生郭琇彥稱，參與計劃的收穫比預期更多，「計劃內容包括很多軟技能，如溝通、待人接物等技巧，從中我了解到自己較適合從事對人的工作」。

孔教學院大成何郭佩珍中學陳啟賢副校長認為，一整年的活動覆蓋全面，同學獲益良多。同學們不僅透過實習認識職場情況，也更了解企業社會責任的重要，對參與學生的個人成長、建立自信亦有幫助。

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新一屆擴大名額至120人

煤氣公司總經理—集團培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承表示，樂見同學在計劃中有所成長。計劃為學生度身訂造多元化的職場培訓，除了體驗職場文化，了解行業的發展趨勢，並增強他們的職場技巧，學習良好的工作紀律。今年我們亦新增講解煤氣公司的創新研發，啟發他們的創意思維。

煤氣公司自2018年舉辦「職涯縮影」計劃，至今超過460位學生參與。新一屆將於今年9月展開，規模將擴展至12間中學共120個學生名額，協助更多年輕人為未來職涯發展作好準備。