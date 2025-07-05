山東艦訪港｜澳門社團組免費團來港　中五生：能登艦是畢生榮幸

山東艦航空母艦編隊前日（3日）起駛入香港水域，展開訪港5日之旅，今日（5日）開放讓預已登記市民參觀。有澳門社團組織三團來港參觀，費用全免。團友林同學與家人一起參觀，凌晨5時半便跟團來港，「好期待，聽過山東艦幾大、幾萬頓」，他稱，期待看到祖國的偉大，能登上山東艦是他畢生的榮幸。



乘搭8時40分接駁船的羅先生，早上7時便到了中環碼頭，他表示，心情好激動，第一次上軍艦，希望目睹國家軍事力量的發展，山東艦作為中國第一艘航空母艦，想一睹它的風采。



山東艦航空母艦編隊前日（3日）駛入香港水域，今日（5日）開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

山東艦航空母艦編隊前日（3日）駛入香港水域，今日（5日）開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

山東艦航空母艦編隊前日（3日）駛入香港水域，今日（5日）開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

羅先生乘搭8時40分接駁船，早上7時便到中環候船。（馬楚烽攝）

航母山東艦停泊在港島西面的錨地，持票市民早上8時起在中環一號碼頭接受安檢，之後乘坐駐港部隊安排的接駁船出海登艦參觀，不少人已一早到達等候上船。

澳門社團組三免費團來港 林同學：是畢生的榮幸

有澳門社團組了三團來港參觀，費用全免。來自澳門的林同學今年中五，凌晨5時半跟團來港，和一家人一起參觀，「好期待，聽過山東艦幾大、幾萬頓」，他期待看到祖國的偉大，能登上山東艦是他畢生的榮幸。

來自澳門的林同學跟隨社團組織的免費團來參觀，他表示「能登上山東艦是畢生榮幸」。（馬楚烽攝）

海童軍團臨時組織參觀 領袖：昨日才得悉有票

有海童軍團今日早上集會，臨時組織一行10人參觀山東艦。就讀中二、海童軍凌同學表示，他感到非常興奮，「名額只有一萬個，在香港非常少見，機會難得」，希望能看到停機坪，「架船大到可以直接將架軍機送上天空」。

他表示之前已經有留意新聞，而自己住在海怡半島附近，能親眼看到軍艦進港。

海童軍凌同學住在海怡半島附近，日前已親眼看到軍艦進港。（馬楚烽攝）

海童軍領袖梁先生帶領團員參觀，希望團員可學習到海事知識和國家的偉大。（馬楚烽攝）

帶團的海童軍助理總監梁先生表示，昨日才知道有特別安排取到票，今日集會前便馬上組織團員來參觀，希望團員可以了解國家武器、戰艦的先進，也學習到海事知識和國家的偉大。

70歲文先生首次參觀航空母艦：非常興奮

今年70歲的文先生，身穿印有「祖國必須統一，也必然統一」衣服，今早6時許從元朗出發。他說花兩日才成功搶到票，對於第一次登上航空母艦，感到非常興奮，期待能近距離看到軍機。

山東艦航空母艦編隊於7月3日至7日訪港，編隊艦艇於今明兩日向已預約的市民開放參觀，今次合共發放1萬張參觀門票，其中山東艦2000張，湛江艦、運城艦8000張。

今年70歲的文先生，身穿印有「祖國必須統一，也必然統一」衣服，今早6時許從元朗出發。（馬楚烽攝）

山東艦航空母艦編隊前日（3日）駛入香港水域，今日（5日）開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

山東艦航空母艦編隊前日（3日）駛入香港水域，今日（5日）開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）