測量師：傳統旅遊區舖租金跌五六成　街舖業主反應慢丟空後始減租

香港近年零售市道疲弱，街道及商場出現不少吉舖，今年首季4大購物區街舖空置率更創近4年半新高。香港測量師學會土地政策小組主席劉振江接受電台訪問時指出，以傳統旅遊區而言，租金已回落五至六成，惟街舖因業權分散，以及業主適應市場變化速度較慢等因素，空置率較商場更高。



香港近年零售市道疲弱，街道及商場出現不少吉舖，今年首季4大購物區街舖空置率更創近4年半新高。（資料圖片 / 吳美松攝）

商場舖租金一般每三年調整一次 業主更願按市場再擬定

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江在港台節目《千禧年代》表示，近年店舖空置率高企，與港元匯率強勢以及通關後港人北上消費等原因有關，部分店舖銷售額未如預期，令聘請員工及支付租金等能力下降。

雖現時旺區街舖空置率創4年半新高，但一線街舖租金仍按年上升1.5%。劉解釋，街舖業權分散，業主或對市場反應較慢，對調整租金持保留態度。他比較街舖及商場店舖，指出商場為單一業主，重視維持場内業態比例及滿租率，通常3年才調整一次租約，變化較少。另外，商場業主再出租時會傾向同一類型商舖，為吸引租客會隨行就市場調整租金。

劉振江表示，近年餐飲業界銷售額面對挑戰，令聘請員工及支付租金等能力下降。（資料圖片）

但傳統地區的街舖業權較分散，過去通常租予如鐘錶珠寶等可負擔貴租的店舖，但搬走後再難有同類商舖進駐，或會變成餐廳及美甲舖等。再加上過往幾年市場情況變得很快，街鋪業主或未能即時適應。劉稱，「當租客續租時要求減20%、30%或者40%，業主未必即時可以反應過來，或希望在街上試試看有沒有人租」，直至「接受市場的洗禮」，沒有人願意承租後才決定減租，中間存在時間差。

葉文祺認為香港永遠不是格價的地方，如何在消費轉型下創新才是重點。（資料圖片 / 鄧穎欣攝）

團結香港基金：香港店舖需轉型 前景未必悲觀

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺在同一節目表示，商場業主對場地管理有全盤規劃，對市場資訊較敏感，需要物色不同商店以吸引顧客；街舖業主大多分散，難以協調。

另外，本港面對消費轉型，鐘錶珠寶店、藥房及奢侈品店等不再如過往受旅客歡迎，內地旅客更想尋找「體驗式」服務，包括光顧懷舊冰室、特色小食、VR遊戲等，街舖業主未必能即時趕上市場變化。他強調「香港永遠不是比較價錢的地方」，如何在消費轉型下創新才是重點，認為前景未必悲觀。

現時市面上新增不少美甲舖及夾公仔舖。（資料圖片／張浩維攝）

至於現時市面上新增不少美甲舖及夾公仔舖，他認為是短期狀況，因該類店舖裝修成本不高、營業額亦不高，業主或見空置率高，就短期出租予相關店舖，未必是常態，相信業主理解消費轉型後會再轉為其他類型店舖。