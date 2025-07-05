梁振英再籲業主隨行就市減租　指空置率新高「反害自己」

全國政協副主席梁振英早前開腔敦促業主減租「做旺個市」，他今日（7月5日）再指出，本港零售及餐飲業正面對艱難時期，商業樓宇空置率創歷史新高。他呼籲業主應順應市場趨勢調整租金，強調「等待不會換回理想租金」，並提醒銀行需正視舖位長期空置對抵押品的價值「完全沒有幫助」。



另外，政府爭取11月實施「粵車南下」計劃，初期擬每日開放100個配額，梁振英認為實施數星期後可以總結經驗，若沒有造成事故或交通問題，建議配額可以不斷放寬，亦可因應中港假期差異「錯峰」調節，並透過「小步快走」模式逐步擴大規模。他同時呼籲粵港兩地簡化「港車北上」通關程序，長遠推動「一地兩檢」，以便利香港和廣東的人流、物流等，促進大灣區融合。



近期多家連鎖集團相繼結業。(黃偉民攝）

零售與餐飲業持續低迷，近期多家連鎖集團相繼結業。梁振英在有線新聞《有理有得傾》節目中指出，除了市民北上消費成風、外賣及網購模式改變消費習慣外，商舖租金未能因應市場變化調整，亦是業界經營困難的主因。他直言，市場經濟的核心優勢在於其靈活調節的能力，若業主逆市而行，無視最新市場的變化，如人們的購物習慣、飲食習慣、消費點的選擇，「最終受害的就是他本人」。

業主應隨市減租 梁振英：不願意減租就無利可圖

針對減租幅度方面，梁振英指出，本港5月份零售總額臨時數字由低位回升，希望增長能夠持續。他反問「如果業主減一、兩萬是不是重要呢？」他指出，現時很多零售舖位或餐飲大集團，每間舖位收入大致差不多，若業主願意減租，就等於可以維持其利潤，或可令其利潤增加一倍，讓新入行的人願意開舖位。他直言：「你不願意減租，還是維持三年前的租金，他就無利可圖。」

梁振英指業主若能「隨行就市」減租，小幅降租亦可助商戶提升利潤，甚至吸引新入行的人願意開舖位。(歐嘉樂攝/資料圖片)

對於有地產商指擔心減租會引致銀行「Call Loan」（提前收回貸款），梁振英反駁此為「自欺欺人」。他指出，地產商需直面市場的實際需求，業主難以通過「等待」收到其心目中主觀要求的租金；銀行亦明白舖位長期空置，而業主終有一日需面對市場，終於要減租，當中減租的幅度可能更大，故銀行擁有該物業作為一個抵押品其實毫無幫助。

地產商需直面市場的實際需求，業主難以通過「等待」收到其心目中主觀要求的租金。（資料圖片 / 鄭宇霞攝）

粵車南下宜不斷放寬配額 利用兩地假期差異「錯峰」

梁振英又談及政府爭取11月實施「粵車南下」，他認為可總結實施數星期的經驗，若沒有造成事故或交通問題，希望配額可以不斷放寬，亦可因應中港假期差異「錯峰」調節，並非365天都是若干輛車，「而是我們可以完全選擇性的，什麼日子我們放多少」。

對於外界憂慮內地車輛湧入可能加劇市區塞車，梁振英認為內地駕駛者相當文明，且會利用導航了解交通情況，同時可向其宣傳本港的交通規則。他指出可以向粵車南下的駕駛者推介一些非熱門景點，使得100輛粵車來到時可較分散。

梁振英指「粵車南下」與「港車北上」的核心目標不是開放車輛的多少或為本港帶來的消費，是為香港和廣東之間的人流、物流等帶來更多便利。（資料圖片）

促簡化通關程序 對北上南下車輛實施一地兩檢

他又提出，粵港應商討「港車北上」，進入內地口岸的手續可簡化，即不需要上下車。他認為車輛可以通過出入境辦理手續。長遠而言，是否能盡快做到一地兩檢。他憶述當年做特首時，以西九龍高鐵「一地兩檢」為例，強調只要下定決心突破法律與政治問題，便能大幅提升效率。

他重申，「粵車南下」與「港車北上」的核心目標不是開放車輛的多少或為本港帶來的消費，是為香港和廣東之間的人流、物流等帶來更多便利，減少當中存在的藩籬，為整個大灣區發展帶來好處。