核心區商舖空置率創新高　馬時亨：倘無人租　業主需考慮減租

零售市況不佳，核心區商舖空置率升至12.1%，創近4年半新高。全國政協副主席梁振英呼籲業主果斷減租。曾任商務及經濟發展局局長的馬時亨今日（28日）在一個電視台節目說，按市場經濟，當店舖無人租用，業主就要考慮減租。



曾任商務及經濟發展局局長的馬時亨今日（28日）在一個電視台節目說，按市場經濟，當店舖無人租用，業主就要考慮減租。（資料圖片／林靄怡攝）

貿發局主席馬時亨今日（28日）在有線新聞節目《有理有得傾》表示，留意到有報道指業主可能會影響到舖位的估值等，但他認為要講市場經濟、由大家調節，「你都不可以丟空店鋪、不收租的，你也要給利息銀行、要供，所以遲早如果真的沒有人租」，馬時亨指作為業主也要減租，但可能需要一些時間。

據美聯工商舖資料研究部公佈2025年第一季零售商舖表現，核心區商舖空置率達致4年半新高，但同時與2024年第三季相比，跌幅顯著收窄。2025年第一季有約11.4% (847間) 店舖結業同時，同期開業亦達10.6%(786間)，僅次於2024年第一季的11%。



馬時亨：預計下半年出口表現會較差

另外，馬時亨出席另一個電台節目時指，受到地緣政治和美國關稅政策持續影響，預計下半年的出口表現會較上半年差，而英國、美國和歐洲均是香港出口的傳統市場，香港應更積極開拓包括東盟等新市場。

他認為，美國總統特朗普的關稅政策造成貿易戰，影響投資意欲，對世界並非好事，但香港在「一國兩制」下地位獨特，沒有任何其他地方能夠取代，對香港來說是有危必有機。

他續指，香港現有的展覽場地面積相對小，但灣仔會展擴建工程進展緩慢，正與團隊思考如何增加本港展覽場地。被問到北部都會區是否可以興建展覽場地，他指，會就此研究，本港也要與鄰近地區，例如廣州及澳門等地競爭，彼此亦可合作。