運輸署排隊黨｜內地女黑工涉每宗代辦申請獲100元酬勞　判囚54日

運輸署於四個牌照事處派發即日籌原意是緩解排長龍情況，不過，《香港01》今日（21日）報道直擊在金鐘香港牌照事務處，早於清晨6時出現的排隊人龍中中不乏俗稱「排隊黨」的代辦人，網上更有人收取900元酬勞以每張籌號可代辦5份申請。

入境事務處晚上公布於周三（19日）進行執法行動，打擊在港提供代辦申請駕駛執照服務非法勞工，拘捕一名從事上述非法工作的內地訪客及一名涉嫌聘用非法勞工的香港居民僱主。

被捕非法勞工為一名61歲內地女子，她以訪客身份在港逗留，警誡下承認來港從事代辦申請非法工作，每宗申請賺取港幣100元的酬勞。被捕的非法勞工今日在沙田裁判法院被控違反逗留條件，她承認控罪，被判監禁五十四日。有關該名涉嫌聘用非法勞工的僱主的案件仍在調查中。



入境事務處於三月十九日展開執法行動，打擊在港提供代辦申請駕駛執照服務的非法勞工。圖示在行動中被捕人士。（入境處圖片）

大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（譚曉彤攝）

大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（譚曉彤攝）

入境處指是於周三進行一項執法行動，打擊在港提供代辦申請駕駛執照服務的非法勞工，並拘捕一名從事上述非法工作的內地訪客及一名涉嫌聘用非法勞工的香港居民僱主。

入境處發現有人利用社交媒體宣傳 聲稱可提供代辦申請駕駛執照服務

入境處稱，調查人員發現有人利用社交媒體宣傳，聲稱可提供代辦申請駕駛執照服務。調查人員經過情報分析後，發現提供服務人士會安排內地訪客到運輸署為其顧客代辦申請。調查人員鎖定目標人士後展開行動，在該名人士提供代辦服務時將其拘捕。

61歲非法勞工以訪客身份在港逗留 聘用她的33歲香港女子同被捕

入境處，被捕的非法勞工為一名61歲內地女子，以訪客身份在港逗留。在警誡下，她承認來港從事代辦申請的非法工作，每宗申請賺取港幣一百元的酬勞。一名33歲香港居民女子亦因涉嫌聘用非法勞工被捕。

被捕的非法勞工今日在沙田裁判法院被控違反逗留條件。她承認控罪，被判監禁五十四日。有關該名涉嫌聘用非法勞工的僱主的案件仍在調查中。

入境處發言人指，入境處會持續加強打擊非法勞工，並多方面宣傳僱用非法勞工的嚴重後果，以提高市民對不可僱用非法勞工的意識。

大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（譚曉彤攝）

網上預約未來70天長期爆滿 取即日籌

《香港01》今日報道全港四間牌照處，僅得金鐘統一中心的香港牌照事務處，供市民申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，即持有香港以外地區的駕照，毋須在香港再考車便能領取香港駕照，申請費用為900元。

每個工作天有100個名額供網上或電話預約，網上系統長期顯示未來70日沒有空位。申請人可到香港牌照事務處領取即日籌辦理，每日上下午分別有80個及60個籌，與申請臨時駕駛執照人士共用名額，每人最多可辦理5份文件。

記者3月初早上6時45分到場，已有近40人排隊。（楊凱力攝）

有人以櫈仔、書包及個人物品霸位，惹來其他市民不滿。(譚曉彤攝)

「排隊黨」索價900元包辦申請 每周可賺逾2萬元

網上有車行、駕駛學校及個別人士表示收費500至900元包辦，分兩次到場排隊遞交表格及取證。以向每名申請人索取900元酬勞計算，每天分上下兩午排隊取即日籌，每次最多辦5份文件計算，預計一名「排隊黨」每星期可賺22,500元。

早上未夠7時，已有近40人排隊，部份人以物件霸位。（譚曉彤攝）

領取即日籌，等候叫號後，要在牌照處大廳再度排隊等候到窗口辦理。(譚曉彤攝)

有保安員解開圍欄，讓持即日籌人士暫時離隊，接過非排隊人士的申請文件。（譚曉彤攝）

運輸署：影響公共秩序會交警方跟進

運輸署回覆表示，非常關注轄下牌照事務處輪候取籌的情況，並已派員加強巡查。如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進。署方又表示，會嚴格核對櫃位使用者的身份，確保每人每次只取一籌，不得轉讓。如發現有違規轉讓或濫用服務，所有籌號即告無效，申請概不受理。

牌照處內列明破壞排隊秩序的行為。 （譚曉彤攝）

早上約十時，已有人霸位等候下午2時取下午籌。（楊凱力攝）

▼ 香港牌照事務處門外早上排隊情況 ▼

