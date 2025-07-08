排隊黨MMA｜運輸署稱已增圍欄及號碼牌防止打尖　張欣宇：不治本

運輸署金鐘牌照事務處上星期五（4日）有3名疑似「排隊黨」女子為了取即日籌爭位，繼而口角、爭執，甚至動武。運輸署回覆未有交代職員當日如何處理排隊問題，稱如有人影響公共秩序會交警方跟進。署方又稱已增設圍欄分隔辦理「吸牌」的人士，圍欄設有號碼牌指明輪候次序，防止插隊等行為。



立法會議員張欣宇認為，排隊亂象是結果，問題癥結是網上取籌長期未來70日都沒有名額，超出市民對公共服務時間的期望。他說治本的方法是增加網上籌名額，讓大眾可預約未來10日辦理，毋須再依靠「排隊黨」代辦，或親身長時間輪候即日籌。



上星期五（4日）有3名疑似「排隊黨」女子爭位爭執、打架，片段在網上熱傳。（黃先生提供片段截圖）

職員當日容許未能取得上午籌、親自辦駕照的市民先排隊領取下午籌，變相「排隊黨」要爭奪餘下不足30個籌號。。（黃先生提供片段截圖）

全港四間牌照處，僅得金鐘統一中心的香港牌照事務處，供市民申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，即持有香港以外地區的駕照，毋須在香港再考車便能領取香港駕照。未能經網上或電話預約辦理人士可到場取即日籌，每日有140個籌號。該處長期有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，亦有人「打尖」，上星期更有3名女子懷疑爭位而動武。

大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（資料圖片/譚曉彤攝）

運輸署：圍欄設號碼牌防插隊

運輸署今（8日）回覆表示非常關注牌照事務處輪候取籌的情況，已進一步派員加強巡查。如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進。署方已增設圍欄，劃定區域，分隔輪候「免試簽發香港正式駕駛執照」，即俗稱「吸牌」籌號的人士。圍欄設號碼牌指明輪候次序，以防止插隊等行為。

運輸署表示有加設圍欄，以及設號碼牌指明輪候次序，以防止插隊等行為。（吳美松攝）

金鐘牌照事務處門外有告示列明不准使用物品霸佔排隊位置。（吳美松攝）

大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（資料圖片/譚曉彤攝）

憑籌最多可代辦5份申請 署方視乎情況調整

現時每名持即日籌或網上籌人士最多可以代辦5份申請，社會有聲音認為這令「排隊黨」有利可圖，應減少數量，甚至僅容許親身辦證，或增設網上辦證服務。

運輸署表示代辦5份的安排經平衡善用有限資源、盡量滿足巿民需要、處理申請的時間、維持整體服務效率等因素後制定。運輸署會持續檢視運作經驗，視乎情況適時調整相關安排。至於能否網上辦證，署方表示人員需要謹慎核對多項證明文件的正本，以核實申請資格。

未能經網上或電話預約辦理「吸牌」人士可到場取即日籌，每日有140個籌號。(資料圖片/譚曉彤攝)

▼ 2025年3月 香港牌照事務處門外早上排隊情況 ▼



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張欣宇：未來70日沒網上籌是問題根源

立法會議員張欣宇認為，排隊亂象是結果，網上或電話預約未來70日辦理沒有籌號才是問題癥結所在，完全超過市民對公共服務需時的合理期望。他認為運輸署應想辦法令市民可領取到未來10日的網上籌，就毋須依賴「排隊黨」代辦，亦能紓緩市民長期在牌照處門外等候的情況。

講緊（網上籌）要約兩個幾月之後，其實點約啫？呢個根本唔合理。如果要根本性解決問題，就唔單止要排隊度落功夫，仲要治本。 張欣宇

運輸署表示由於要核對文件正本，「吸牌」不能網上辦理。張欣宇表示以近年的科技，不太理解為何仍要親身辦證，很多政府公共服務亦毋須讓政府人員親眼核對證件。他說即使有需要的話，運輸署應考慮容許市民網上提交申請，於親身取證時再讓牌照處職員查核，令市民毋須走兩趟，減省排隊時間。