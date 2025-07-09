救援隊無私勇敢　醫護赴緬甸支援救災

天災人禍，往往難以預料。今年3月28日，緬甸中部發生7.9級強烈地震，造成嚴重破壞，傷亡慘重。當中，靠近震央的中部城市曼德勒災情嚴重，基礎設施嚴重損毀。香港特區政府派出特區救援隊，連同醫院管理局（醫管局）的醫療團隊，一同前往緬甸協助搜救及提供緊急醫療支援。



面對餘震不斷及建築物隨時倒塌的危機，醫療團隊仍堅守崗位照料災民及救援隊的健康。四位同事早前獲特區政府頒授行政長官社區服務獎狀，以表揚他們熱心服務市民的貢獻和成就。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



搜救現場環境惡劣，但救援團隊無懼挑戰，齊心進行搜救及提供緊急醫療支援。（醫管局圖片)

萬里馳援 與時間競賽

救援任務分秒必爭，醫管局特勤隊上下前線和後勤人員齊心為出發前作最後準備，僅用約八小時便完成事前準備工作，包括選定出發的醫療團隊成員，安排成員注射三種不同預防疫苗及接受身體檢查，並協調所需藥物、醫療儀器和物資等。

醫療團隊成員包括律敦治及鄧肇堅醫院急症科部門主管蕭粵中醫生、聯合醫院急症室副顧問醫生曾永康、新界西醫院聯網急症部顧問護師陳旭榮和博愛醫院急症科註冊護士彭家明。他們既要顧內，也要顧外，除照顧救援隊員健康，每天為隊員檢查身體狀況，評估隊員身體狀況是否適合出勤；亦需要到災區義診，為災民處理傷口和病症。團隊帶備大量藥物及簡單儀器，並在營地設置一個模擬急症室的地方，方便隨時急救傷患。

救授行動接近尾聲時，醫療團隊到災區義診，為災民處理傷口和病症。（醫管局圖片）

辦法總比困難多 無懼挑戰齊心應對

進行搜救行動時，醫療團隊會被召喚到救援現場協助。彭家明回憶道：「為了協助拯救被困傷者，要出動救援背包，內有截肢儀器，可即時現場截肢，以及處理擠壓綜合症所需的藥物等。」現場環境衞生惡劣，加上氣溫高達40度，多次餘震造成不少建築物傾斜，令搜救行動風險倍增。

除餘震外，應對當地酷熱天氣及蚊患亦是一大挑戰。蕭粵中醫生感激當地居民出手相助，「由於當地蚊患嚴重，居民提供蚊帳給救援團隊，令大家可以在安全環境中休息。我們幫人的同時，其實別人亦同樣在幫助我們，令我們更有動力，希望幫到更多災民。」

由於當地蚊患嚴重，幸獲各界提供蚊帳給救援團隊，令大家可安心休息。（醫管局圖片）

前線同事前往當地參與搜救行動，留守香港的團隊亦緊守後勤支援角色。醫管局總辦事處重大事故控制中心為緬甸救援團隊提供24x7全天候支援，包括與多個部門保持密切溝通，同時向醫療團隊取得最新行動進展，並主動向團隊成員家屬更新團隊最新情況，好讓家屬安心。今次四位同事的無私奉獻，獲特區政府頒授行政長官社區服務獎狀，蕭粵中醫生更同時獲委任為太平紳士。筆者在此再次祝賀各成員，並衷心感謝他們的無私付出和貢獻。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

