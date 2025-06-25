重塑醫療安全：從「無責備」到「公正文化」

在醫療安全領域的發展過程中，最初的「無責備文化」在醫療事故發生時強調不追究個人過失，鼓勵醫護人員勇於報告錯誤，以便從系統層面找出潛在漏洞並加以矯正。這種做法雖然消除了人員報告時的恐懼，卻容易讓外界誤以為忽視了個人專業判斷與責任，難以真正提升整體安全品質。



其後，醫療界引入了「公正文化」，在事故責任中區分「人為錯誤」、「危險行為」與「魯莽行為」，既利於系統優化，也可對個人錯誤行為做出相應改進或懲處。對於屬於系統性人為錯誤或危險行為的同事，我們會安排再培訓與專業督導，或為其量身訂做改進計劃，確保在實務操作中獲得持續指導；若確認存在重大過失或故意違反安全規範，則必依紀律程序嚴肅跟進。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



醫管局將全面推行「公正文化」，在調查和處理醫療事故時，既強調系統性改進，也明確個人責任的界限，有助於保障病人安全與維護專業責任間取得更佳平衡。

然而，任何醫療事故的受害者不僅包括病人與家屬，涉事醫護人員往往也會深陷自責泥淖。醫療事故後，不少醫護人員因良心譴責而辭職，甚至離開醫療界，造成寶貴臨床經驗與專業知識流失，亦加劇了醫療人力短缺與服務壓力。面對這種創傷，「修復性公正文化」引入同理對話與共創補救方案，讓病人、家屬與醫護團隊共同參與事後療癒及補救，攜手承擔未來預防責任，最終重建信任與團隊凝聚力。

病人安全除了在事故發生後作出改善，我們要特別表揚那些主動投入病人安全改善工作的同事。無論是及時上報潛在風險、推動跨部門安全演練，或是參與質素改善小組擬定新流程，他們都以敬業精神和創新思維，為構建更安全的醫療環境貢獻良多。正是這些無私付出，使安全文化從口號變成日常實踐，也為整個醫管局注入源源不絕的改變動力。

展望未來，醫管局將全面推行「公正文化」，在調查和處理醫療事故時，既強調系統性改進，也明確個人責任的界限。同時，為了幫助醫療事故的當事醫護走出陰影，醫管局會提供心理輔導與同儕支持，期望以全方位關懷與復健機制，助他們重建自信，重新投入臨床工作。公正文化的落實，將使我們在保障病人安全與維護專業責任間取得更佳平衡，為香港醫療質素與病人安全開創新篇章。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

