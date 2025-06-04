醫管局持續擴展中西醫協作服務　首創中西醫綜合門診治膝骨關節炎

「年紀大、機器壞」，人口平均壽命愈來愈長，我們要面對的慢性病愈來愈多。長者面對其中一個最常見疾病是膝骨關節炎。我們的膝關節負荷著人體重量數十載，少不免會出現退化、疼痛。



近年，隨著人口老化，膝骨關節炎醫療需求大幅上升。傳統西醫治療方案一般以藥物治療、物理治療為主，嚴重的話更需要進行關節置換手術。為照顧病人需要，醫管局致力拓展原有服務之餘，同時探索多管齊下的治療策略，及早控制病人膝骨關節炎病情，盡量降低病情惡化至需要做手術的程度，減低病人需要承擔的風險。



撰文：醫院管理局總行政經理（中醫）黃巧雲



去年5月，「膝骨關節炎治療先導項目」於博愛醫院開展，成立首間中西醫綜合門診，以跨專業團隊模式為合適病人提供治療。（醫管局圖片）

把握機遇 創新求變

醫管局配合聚焦循證為本的服務發展策略，近年來一直積極推進中西醫協作服務，包括分階段開展多項與老年退化性疾病及慢性病相關的中西醫協作先導項目。近年來，已有大量文獻顯示中醫治療如針灸、推拿、拔罐、中藥等對膝骨關節炎有莫大裨益。我們借鑑內地豐富經驗，短時間內成功推出適用於香港的中西醫協作服務──「膝骨關節炎治療先導項目」，為合適病人提供中西醫結合治療。

首創中西醫綜合門診 跨專業團隊治膝骨關節炎

醫管局去年五月起於博愛醫院先行開展這項嶄新服務，並設立首間中西醫綜合門診，融合中、西醫及物理治療等，以跨專業團隊模式為合適病人治療膝骨關節炎，幫助病人加強疼痛管理及改善關節功能。先導項目開展至今，已逐步擴展服務至另外四間醫院，包括仁濟醫院、基督教聯合醫院、東區尤德夫人那打素醫院及伊利沙伯醫院。

截至今年三月，有280名病人參加先導項目。他們接受中西醫協作治療後的疼痛評分大幅減少，顯示治療方案有效，效果令人鼓舞。其中一名年近70歲的女病人，六年前首次確診右膝膝骨關節炎，接受物理治療後情況改善。惟年月過去，她的右膝痛感再次變得明顯；經覆診後，去年獲轉介參與膝骨關節炎治療先導項目。接受中西醫治療後，她已無需服用任何止痛藥，亦不用輪候關節置換手術，病情明顯受控，大大改善生活質素。

內地中醫專家為香港的中西醫團隊提供治療建議，促進中、西醫及物理治療等跨專業團隊合作，為病人提供多一個治療選擇。（醫管局圖片）

持續拓展中西醫協作先導項目 提供更多治療選擇

醫管局一直積極地為應對人口老化及慢性病病患率上升尋找對策。不論中西醫，「病向淺中醫」都是理想做法。中西醫協作膝骨關節炎治療先導項目旨在提早治療慢性病，為病人提供多一個治療選擇，治未病、防惡化。醫管局會繼續積極探索不同方案，持續拓展更多中西醫協作先導項目，從而發揮中醫藥及中西醫協作優勢，提高治療效果，惠及更多病人。未來，醫管局會繼續以循證為本及可持續發展方向推進香港獨特的中西醫協作模式，將服務經驗推向國際

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

