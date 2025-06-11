明日會點?人的年限於明日世界終結時，應與纏身的慢病藥單同步增長；由於急病救活率高，人可能越來越少「瞌埋雙眼」便瞬間到盡頭；若未及早談死鋪安寧路，難免要飽嚐又越過高山又越過谷的歷程，穿插居處、醫院之間，奔波有餘，疲憊不堪。



撰文：院管理局策略發展總監程偉權醫生



「安老院舍居處離世專題研討會」邀請多位業界先導者分享在不同崗位實踐安老院舍居處離世「轉難為能」之路。

人到了病情不能逆轉的末段，是否延續已無效醫療程序的難題便浮現；設定醫療指示，如要留給一眾家人或其一特許代理人承擔，往往將後人置於兩難；而進一步安排居處離世更不止兩難，而是難、難、難。

幸得社福業界多關顧「去者」或「留者」的福祉和顧慮，善終進程推前了不少。然而，醫療界實踐時卻也有多一種角度，就是不單希望實現逝者生時安寧，逝時安詳；生者別時安慰，別後安樂；同時亦願醫者護時安心，護後安然。對此，去年《死因裁判官條例》等修訂已替居處離世鋪了好一段路。

居處可以是家或舍。離世，雖然是在家千日好，卻總非易事。安老院舍或可先行一步，跨界別協作，實現舍醫無縫，助力長者於院舍善終，減少折騰。

安老院舍寧養房内，長者身在居處，獲熟悉的地貌人情包圍，跟家人圓滿地道別，走完人生最後一程。（圖爲香港聖公會護養院寧養房）

今年三月，醫院管理局獲社會福利署支持舉辦以「許釋懷願‧鋪安寧路」為題的研討會，會上追夢有心、解難有道的講者分享安老院舍長者如何如願居處離世，講者是安老院舍及業界先導者，也包括醫管局醫者；大家邊講「點解」難，也邊談「點」解難；當日在場及在綫的逾千名業界人士都滿愛而歸。

當日大會即場邀請與會者按鍵表達是否支持末期病人在院舍度過人生最後一程，當中有九成八與會者，即過千人認同！同業認同就是動能來源，再加上各方配套，應該無人可吹得熄火太陽千個。

要起步，可會想易行難，開門見「閂」，一步一驚心？先導者如何「轉難為能」？答案是立清晰指引，改環境配套，設安寧房間，建緊密協作；怎樣應對職員擔憂？辦專業培訓，行實地演習，推轉念研討；如何紓解家屬疑慮？多對題解說，解程序難題，伴守望同行；院舍與逝者緣遠情長，同工列隊送行，醫護仁術伴隨，展現如何尊重生命。

「智友集」七月十二日名爲「憑愛豁然‧存約釋懷」的分享會將設現場參與及網上直播，有興趣的病人、家屬及醫院義工可以瀏覽「智友站」，瞭解報名方法。

如果患重病關乎糾結的生前、身後事，病者更要把握思前、想後時。思前──病者能自決時預設醫療指示，等如存約遺愛，照顧者日後自可依約而行，免卻違約的無效醫療程序，共聚日子寸陰是惜。想後──臨行理順生前糾結，過身後遺愛是不保留，預防後人送別過後意難平。

醫管局「智友集」將續辦分享會，以哀傷處理、生前準備、晚期照顧等為主題，為患者、生者、醫者連線。七月份的首場更邀請了號稱「幕後黑手」的過來人，細説如何憑愛豁然，努力走出幽谷，跟各位一同慶生、觸死、談情、說愛。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

