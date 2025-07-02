瑪麗醫院胸痛中心獲國家認證　縮短治療時間造福胸痛患者

今年5月，瑪麗醫院正式成為全港第一間通過國家評審認證的胸痛中心。這不僅是對醫院團隊專業服務的肯定，也是香港醫療界一個重要里程碑，標誌著心臟病治療服務邁向新一頁。未來，瑪麗醫院將繼續提升服務水平，推動建設香港的胸痛救治網絡，同時加強公眾健康教育，為廣大市民心臟健康提供更堅實後盾。



撰文：瑪麗醫院行政總監李德麗醫生



瑪麗醫院建立全港第一間通過國家認證的胸痛中心，病人由抵院至接受「通波仔」手術時間大幅縮減四成至約60分鐘。

心臟病是香港主要致命疾病之一。根據衞生署數據，2023年因心臟病死亡的人數超過7,000人，佔總死亡人數超過一成。急性心肌梗塞患者的治療更是刻不容緩，若錯失黃金時間，可能導致嚴重併發症，甚至致命。因此醫管局一直致力提升心臟病治療服務，多年前已推展24小時溶栓治療和「通波仔」手術。

香港特區政府亦非常支持醫管局的服務方向，行政長官2023年施政報告提出於瑪麗醫院根據國家胸痛中心認證標準成立全港第一間胸痛中心。自此，瑪麗醫院籌備建設胸痛中心的工作馬不停蹄，去年11月起試行運作胸痛中心，設立專門的綠色通道，將治療流程標準化，務求以最短時間提供最適切治療。

國家認證 專業評審嚴謹規範

設立綠色通道後，醫院須確保患者由抵院、分流、診斷，以至治療的流程暢順。國家胸痛中心的認證標準對流程中每個環節均有嚴格規範，明確要求醫院在一定時間內為患者進行心電圖檢查、啟動心導管室，以及完成通波仔手術等。自瑪麗醫院設立胸痛中心後，病人由抵院至接受「通波仔」的時間中位數已由最初約100分鐘大幅壓縮至現時約60分鐘，心導管室亦可在5分鐘內準備就緒，遠優於國際標準及認證要求。這些得來不易的成果背後，是不同專科跨部門緊密合作的成果，需要整間醫院上下一心、努力不懈才能確保每個環節順利。

瑪麗醫院頂尖心臟科團隊24小時候命，打通心臟病發患者的心血管。

智慧醫療 造就流程無縫銜接

胸痛中心成功運作亦有賴智慧醫院發展配合。瑪麗醫院臨床團隊與醫管局資訊科技及醫療信息部合作創建快速登記系統。醫護人員只要將患者身份證插入讀卡器即可連接急症室登記系統及電子病歷紀錄，配合電子心電圖及醫管局研發的手機通訊平台HA Chat，跨部門團隊可以即時接收病人臨床資訊，及早制定治療方案。

瑪麗醫院胸痛中心今年五月成功通過國家評審認證，在醫管局研討大會上獲國家胸痛中心授牌。

胸痛中心未來會引入更多智慧元素，包括人工智慧心電圖診斷系統，自動分析心電圖結果，若發現高危個案便即時通報醫護團隊，啟動綠色通道，以提高診斷準確性及加快救治流程，為病人爭取黃金治療時間。此外，醫管局亦正開發智慧手環追蹤系統，當病人進入綠色通道，系統便會實時監測及追蹤病人狀況，自動記錄治療過程，讓醫護團隊更有效掌握病人情況，確保治療無縫銜接。

新大樓落 理順流程更進一步

隨著瑪麗醫院新大樓於年底投入服務，胸痛中心將遷至新環境，硬件與軟件均進一步提升，配合新規劃的綠色通道，利用專用電梯加強急症室及心臟科連接。新大樓亦設有心臟科專屬樓層，將心導管室、心臟加護病房等設置於同一層，進一步減少運送病人的時間，確保流程順暢，進一步爭取治療時間、提升存活率及術後康復成效。

在國家胸痛中心認證過程中，感謝內地專家團隊及醫務衞生局的支持，促成瑪麗醫院達成里程碑。瑪麗醫院獲得的寶貴經驗將成為其他公立醫院日後建立胸痛中心的基礎，有助香港建構更完善的胸痛救治網絡。通過不斷進步的治療流程、日新月異的醫療科技，胸痛中心必定能為病人提供更優質、更快捷的心臟救治服務，守護香港市民的心臟健康。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

