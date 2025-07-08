名都酒樓結業｜午市爆場　開業已幫襯熟客今來探員工　不捨點心車

金鐘統一中心名都酒樓今午（8日）貼出告示，指最後營業日將訂於9月27日（星期六），「結束其35年的旅程」。下午12時30分左右，酒樓大堂約三份二位置站滿茶客，職員指如飲茶須等待45分鐘左右。有光顧了名都近40年的熟客表示可惜，又讚名都的點心好吃，但同時覺得近來多餐飲結業，形容香港似在「被陰乾」。



下午12時30分左右，名都已滿座，而且只供1至2人及3至4人的茶客取籌入座。（吳美松攝）

下午12時30分左右，名都已滿座，而且只供1至2人及3至4人的茶客取籌入座。（吳美松攝）

下午12時30分左右，酒樓大堂約三份二位置站滿茶客。（吳美松攝）

座上客有不少附近上班族

下午12時30分左右，名都已滿座，而且只供1至2人及3至4人的茶客取籌入座；當中不少為附近的上班族，亦有人帶同一家大小來用膳。

老主顧得悉結業消息即前來 最愛名都叉燒包

伍小姐更是老主顧，名都剛開業時已「幫襯」，及後在附近工作時便一直有來。她今早得悉名都的結業消息，中午便來到酒樓，打算飲茶及探望相熟職員。

對於名都結業，伍小姐大感可惜，她指名都的點心味道好，尤其喜歡他們的叉燒包等，又提到其點心車在香港已屬少見。（楊凱力攝）

對於名都結業，伍小姐大感可惜，她指名都的點心味道好，尤其喜歡他們的叉燒包等，又提到其點心車在香港已屬少見，日後亦未必會再有。近來本港不少餐飲老店結業，伍小姐輕嘆指沒有甚麼政策幫得到，感覺現時香港正在「被陰乾」。

蔡婆婆光顧了名都5、6年，得知名都酒樓9月後說：「去第二度飲囉，都冇辦法」。（楊凱力攝）

蔡婆婆光顧了名都5、6年，並不知道名都將於9月底結業。她得知後說「去第二度飲囉，都冇辦法」。名都至今未有公布結業原因，記者嘗試向職員查詢，他們均表示不知情，只表示這是老闆決定，他們亦不方便回應。

名都至今未有公布結業原因，記者嘗試向職員查詢，他們均表示不知情，只表示這是老闆決定，他們亦不方便回應。（吳美松攝）

名都酒樓屬香港聘珍樓集團，今午貼出光榮結業告示。（吳美松攝）

聘珍樓集團貼出光榮結業告示

名都酒樓屬香港聘珍樓集團，今午貼出光榮結業告示，表示「名都酒樓憑藉製作傳統點心及粵菜，傳承顧果僅存的點心車，為數代市民服務，接待來自世界各地的邀客，並舉辦無數難忘的宴會，為客人慶祝在香港的珍貴時刻」。

告示續寫「名都酒樓即將結束最後一章，我們感謝各貴客的支持，以及全體員工的辛動付出。希望曾於這裡經歷的回憶能伴隨著你，就像會銘記於我們心中一樣。同時，我們會與『聘珍樓』繼續140年的旅程，探案新的機遇！」