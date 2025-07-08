名都酒樓結業｜工會稱約90員工受影響　已接公司通知　暫未有欠薪

有35年歷史、金鐘統一中心的名都酒樓9月27日最後營業，名都酒樓所在的統一中心4樓舖位上月以3.544億元由香港科技大學買入。勞聯和香港飲食業職工會聯合會今日（8日）指，已接觸一些名都酒樓員工，他們表示已收到公司的通知，估計受影響工友約90人，現時暫未有欠薪和欠供強積金情況。



工會呼籲工友繼續留意強積金戶口，了解僱主是否有供款，如沒有準時收到工資，便要立即和僱主溝通，或聯絡勞工處和工會，避免累積欠薪三至四個月，日後擔心即使能夠申請破產欠薪保障基金特惠款項，欠款超過上限未能補足。



金鐘統一中心名都酒樓已有35年歷史，有員工今日（7月8日）證實名都將營業至9月27日。（黃偉民攝）

金鐘統一中心名都酒樓已有35年歷史，有員工今日（7月8日）證實名都將營業至9月27日。（黃偉民攝）

位於金鐘統一中心4樓的名都酒樓，屬於聘珍樓集團旗下食肆，根據官方網頁介紹，名都酒樓的巨型禮堂可延開100席，形容是「大型粵菜宴會的不二之選」。記者今早致電名都求證時，有員工證實消息，指名都將營業至9月27日。問及結業原因，對方指不知情，又連嘆兩句「好無奈」。

工會引述名都員工指暫未有欠薪和欠供強積金情況

勞聯和香港飲食業職工會聯合會稱，接觸了一些金鐘名都酒樓的員工，他們表示已收到公司的通知，估計受影響工友約90人，現時暫未有欠薪和欠供強積金情況。

工會呼籲工友繼續留意強積金戶口 了解僱主是否有供款

工會呼籲工友繼續留意強積金戶口，了解僱主是否有供款。如沒有準時收到工資，便要立即和僱主溝通，或聯絡勞工處和工會，避免累積欠薪三至四個月，日後擔心即使能夠申請破產欠薪保障基金特惠款項，欠款超過上限未能補足。

工會指，由於員工申請破產欠薪保障基金特惠款項需時，雖理解酒樓面對的經營困難和挑戰，但仍期望僱主按僱傭條例支付員工的合法權益，盡力避免欠薪，工會將繼續跟進個案。