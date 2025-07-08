名都酒樓結業貼告示　聘珍樓集團：希望這裡經歷的回憶能伴隨著你

有35年歷史、金鐘統一中心的名都酒樓9月27日最後營業，名都酒樓所在的統一中心4樓舖位上月以3.544億元由香港科技大學買入。香港聘珍樓集團今日（8日）正午在名都酒樓貼出中英文「光榮結業」告示，指酒樓憑藉製作傳統點心及粵菜，傳承碩果僅存的點心車，為數代市民服務，接待來自世界各地的遊客，舉辦無數難忘的宴會，為客人慶祝在香港的珍貴時刻。



告示指，名都酒樓訂於9月27日為最後營業日，結束其35年的旅程，又指名都酒樓即將結束最後一章，感謝貴客支持及全體員工的辛勤付出：「希望曾於這裡經歷的回憶能伴隨著你，就像會銘記於我們心中一樣。」



金鐘統一中心的名都酒樓7月8日中午貼出光榮結業告示。（吳美松攝）

金鐘統一中心名都酒樓已有35年歷史，有員工今日（7月8日）證實名都將營業至9月27日。（黃偉民攝）

金鐘統一中心名都酒樓已有35年歷史，有員工今日（7月8日）證實名都將營業至9月27日。（黃偉民攝）

位於金鐘統一中心4樓的名都酒樓，屬於聘珍樓集團旗下食肆，根據官方網頁介紹，名都酒樓的巨型禮堂可延開100席，形容是「大型粵菜宴會的不二之選」。記者今早致電名都求證時，有員工證實消息，指名都將營業至9月27日。問及結業原因，對方指不知情，又連嘆兩句「好無奈」。

聘珍樓集團：名都傳承碩果僅存的點心車為數代市民服務

香港聘珍樓集團正午在名都酒樓貼出中英文「光榮結業」告示，指酒樓憑藉製作傳統點心及粵菜，傳承碩果僅存的點心車，為數代市民服務，接待來自世界各地的遊客，舉辦無數難忘的宴會，為客人慶祝在香港的珍貴時刻。

訂於9月27日為最後營業日 感謝貴客支持及員工辛勤付出

告示指，名都酒樓訂於9月27日為最後營業日，結束其35年的旅程，又指名都酒樓即將結束最後一章，感謝貴客支持及全體員工的辛勤付出：「希望曾於這裡經歷的回憶能伴隨著你，就像會銘記於我們心中一樣。」