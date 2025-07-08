名都酒樓結業︱金鐘統一中心酒樓3萬呎巨舖3.54億沽　科大承接

位於金鐘統一中心4樓的名都酒樓已有35年歷史，但有消息指名都將營業至9月底。另有消息指，酒樓面對港人消費模式改變、經濟環境轉差等因素，東主決定放棄經營酒樓，將物業出售，9月底交吉。



《香港01》翻查最新資料，上述金鐘統一中心4樓舖位由名都酒樓母企聘珍樓持有，該舖位新近以3.544億元沽出，新買家為香港科技大學。



市傳巨舖將作科大EMBA課程

資料顯示，上述統一中心4樓舖位，在6月20日以3.544億沽出，新買家為THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY，即香港科技大學。有市場消息指，科大將會把上述物業用作高級管理人員工商管理學碩士學位（EMBA）課程。

金鐘統一中心名都酒樓已有35年歷史，有員工今日（7月8日）證實名都將營業至9月27日。（黃偉民攝）

原業主聘珍樓香港早於1989年持有物業

至於原業主為聘珍樓香港有限公司（HONG KONG PING JENG LAU CO. LIMITED），早於1989年持有上述舖位物業。

另據地產代理消息，上述統一中心4樓全層舖位面積31,410平方呎。以最新成交價3.544億元計算，呎價約11,283元。

位於金鐘統一中心4樓的名都酒樓，屬於聘珍樓集團旗下食肆，根據官方網頁介紹，名都酒樓的巨型禮堂可延開100席，形容是「大型粵菜宴會的不二之選」。