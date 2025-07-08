啟德體育園首辦Slasher挑戰賽　主婦盼具彈性又發揮個人價值工作

愈來愈多人以化身斜槓族（Slasher）取代全職工作，啟德體育園今日（8日）舉辦「跨越啟德/無限2025」（Slasher Challenge）挑戰賽，讓參與者體驗當一日Slasher，嘗試不同工種。園方指，今日有大批Slasher及啟德居民參加，進入職場實境，探索未來職涯各種可能性。當中，有家庭主婦兼全職媽媽稱希望能找到一份既具彈性又能發揮個人價值的工作。



啟德體育園今日（8日）舉辦「跨越啟德/無限2025」（Slasher Challenge）挑戰賽，讓參與者體驗當一日Slasher，嘗試不同工種。（啟德體育園提供）

由啟德體育園主辦、Jobsdb by SEEK 協辦的「跨越啟德 /無限 2025」（Slasher Challenge）挑戰賽以「多元身份，無限可能」為主題，參加者可以透過玩遊戲體驗不同職業的工作日常，包括灌溉技術員、設施維護技術員、調酒師、票務助理等，現場更有招聘攤位、Slasher 即場分享，進一步了解不同工種的要求及求職貼士。

啟德體育園指，活動有大量Slasher及啟德居民踴躍參加，進入職場實境，探索未來職涯的各種可能性。啟德體育園的行政總裁莊澤基（John Sharkey）在致辭中表示，園方希望藉此活動向每位在園區辛勤付出的員工和Slasher致敬，共同推動了本港一場又一場的盛事的順利舉行。

啟德體育園今日（8日）舉辦「跨越啟德/無限2025」（Slasher Challenge）挑戰賽，讓參與者體驗當一日Slasher，嘗試不同工種。（啟德體育園提供）

家住啟晴邨的家庭主婦洪女士表示，作為全職照顧家庭的母親，希望能找到一份既具彈性又能發揮個人價值的工作，形容今次活動讓她接觸到啟德體育園內不同的工種選擇，同時感受到參與大型活動的熱情與活力。

啟德體育園今日（8日）舉辦「跨越啟德/無限2025」（Slasher Challenge）挑戰賽，讓參與者體驗當一日Slasher，嘗試不同工種。（啟德體育園提供）

新西蘭回流港人Monique Hong表示：啟德體育園是全港最新、最大型的基建項目之一，未來的發展潛力令人期待，她在朋友的推薦下參加活動，希望透過親身體驗了解不同職位的實際工作情況，為未來的職業發展做好準備。