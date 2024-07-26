動漫節2024｜首日人流暢旺　動漫迷：返兼職為咗嚟動漫節使更多錢

今日（26日）是動漫電玩節開幕首日，吸引大批動漫迷入場搶購心頭好。有參展商表示，首日生意十分理想，有信心生意較往年好；亦有入場的動漫迷表示對今屆動漫節期待已久，打算用3,000元購買心儀電玩遊戲角色空崎陽奈（Sorasaki Hina）的周邊商品，「我打工返part time（兼職），都係為咗呢個動漫節可以使多啲（錢）。」



動漫迷花費數千元購買心儀產品

動漫及電玩節開幕首日，展覽場地人頭湧湧，有不少市民打算花費數百元購買心儀動漫人物的商品。其中伍先生於早上9時許便來到，他預算花費3,000元購買大熱電玩遊戲《蔚藍檔案》角色空崎陽奈（Sorasaki Hina）的周邊產品。伍先生稱，以往每年都會來動漫節購物，花費相若，所以十分期待來到動漫節，他更笑稱：「我打工返part time都係為咗呢個動漫節可以使多啲（錢）。」

伍先生指自己在早上6點已經來到會場等待入場。（董素琛攝）

另外，過往從未參與動漫節的羅先生因幸運抽中頭籌，不想浪費而入場，雖然首次參與，但他已花費7千元購買4個模型玩具，他認為現場氣氛比想像中更熱鬧。

對於今屆動漫節入場的角色扮演者需支付20元登記費方可到指定區域；而非用手機攝影者亦需以80元購買通行證方可在角色扮演專區活動及拍攝，羅先生認為對人流沒有影響，說：「始終有個場，要嚟玩嘅都會嚟玩。」

羅先生已花費約7千元購買模型玩具。（董素琛攝）

動漫節人流暢旺 參展商對生意額有信心

每年參展的日本老牌玩具商BANDAI展位的負責人陳小姐認為，今日的生意理想，午後的人流亦漸漸多起來。陳小姐認為，市道不好對動漫節的影響有限，她說：「鐘意動漫角色（嘅人）可能入嚟都會有自己想要嘅嘢，或者未有想要嘅嘢，都會想搵到自己想要嘅嘢帶走。」她續指，店內部份產品已經售罄，要等待返貨才可出售；又認為今年入場的遊客較往年多，有信心生意額會較往年好。

陳小姐不認為對角色扮演者的新收費對人流有太大影響。（董素琛攝）

另一參展商First 4 Figure Service Ltd的負責人鄭先生則認為，今日的生意進度較慢，但仍對整體生意額有信心，「多數（今日）嚟睇嗰啲人都係搶特別版嗰啲嘢」。他指，店舖去年都有參展，而且生意不俗，沒有賣剩任何一件商品，希望今年亦能做得到。他續指，現時很難評論入場人數多與少，但他認為與動漫節新收費措施有關聯，收費較高會影響市民入場意欲，「（角色扮演者比多）20蚊都係錢吖嘛」。