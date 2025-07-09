全運會︱港隊三項鐵人選手積極備戰　將赴美國及泰國高原訓練

貿易發展局將於7月16至22日舉行「運動消閒博覽」，特別安排多項與全運會有關運動體驗，推動全城運動，包括「三項鐵人」及「無人機足球」，以及新興運動「電子閃避球」，市民可以於「運動消閒博覽」免費體驗。中國香港三項鐵人總會副會長溫樹華表示，香港選手正積極備戰，將於未來兩個月專程到美國及泰國進行高原訓練，期望在賽事中有更好發揮。



本港將承辦今屆全運會的三項鐵人賽事。（貿易發展局提供圖片）

前香港三項鐵人代表、前港隊總教練溫樹華表示，香港將派出3男3女參加全運會三項鐵人個人賽，2男2女參加混合接力賽事，所有運動員正積極備戰。對於如何利用新科技提升運動員技術水平，他指現階段必須「保密」。

溫樹華又指出，香港承辦三項鐵人賽事，場地享盡地利優勢，而且比賽場地包括維港及鬧市進行，相信屆時整體氣氛會非常好。隨著更多大型的賽事在香港舉辦，總會發現參加的年青人不斷增加，體院也大力支持三項鐵人項目推廣，未來有定期比賽和加強青訓，找到更多有潛質的運動員進行培訓。

全運會「無人機足球」賽事 香港將派兩隊參加

本屆全運會首次將航空模型列為群眾賽事活動。中國香港無人機總會主席楊景賞表示，香港會派兩隊參與全運會比賽，比賽會於深圳舉行。

無人機足球於2017年從韓國引入香港，推廣對象以學生為主，並於2020年正式在香港作為體育項目於本港學校內推廣。2023年起，內地積極支持無人機經濟，加上相關科技發展愈趨成熟，亦舉辦更多大型賽事，刺激年青人對科技的興趣，因此相關項目「既是運動亦是未來發展」。

運動消閒博覽推廣全運會項目 另展示新興運動

運動消閒博覽除安排三項鐵人及無人機足球體驗，也將展示結合AR科技的新興運動HADO 電子閃避球。這項目由日本游戲製作公司「HADO」於2014年推出，名字來源於「波動拳」的日文「hadoken」。Hado AR Sport HK教練周邦奇表示，相關機構正積極與非政府機構（NGO）合作推出訓練班及體驗班，亦會到學校內進行推廣。