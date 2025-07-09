電動車加牌費11.1實施　原擬分3年加　最新放慢至6年間分5階段加

政府更改電動私家車牌照費計法，將按「額定功率」分五級制釐訂牌費，當局原建議分三年加牌費，但當局今日（9日）宣布最終安排，電動私家車牌照費結調整進程會分五階段在六年間進行，以配合科技發展和緊貼其他地區做法。新牌照費架構將於今年11月1日起實施，適用於新登記的電動私家車，而現有電動私家車可獲四個月寬限期。



電動車。(黃浩謙攝）

電動私家車牌費與燃油車差六倍 因電動車計「淨重」

現時電動私家車平均每年牌照費約1,100元，與汽油私家車平均每年牌費約7,500元差距達六倍。原因是電動私家車牌費以車輛「淨重」計算，汽油私家車按引擎汽缸容量計算。

電動私家車牌照費按車輛淨重收費日程及收費水平

電動私家車牌照費按車輛淨重收費日程及收費水平

電動車。(黃浩謙攝）

政府計劃改電動私家車牌照費計法，按「額定功率」分五級制釐訂牌費。（運輸及物流局）

11.1實施適用於新登記的電動私家車 現有電動私家車獲四個月寬限期

政府今指，建議調整電動私家車每年牌照費的收費架構，改以電動私家車的額定功率收取牌照費，把電動私家車的牌照費結構按額定功率分為五個層級，並適當地調整牌照費水平，調整進程會分五階段在六年間進行，以配合科技發展和緊貼其他地區做法。新牌照費架構將於二○二五年十一月一日起實施，適用於新登記的電動私家車，而現有電動私家車可獲四個月寬限期。

電動車。(黃浩謙攝）

運輸及物流局發言人指，考慮到立法會交通事務委員會的意見，電動私家車的牌照費調整分五階段逐步實施，讓市民有較長的適應期。新的電動私家車牌照費水平完成調整後，與現時燃油車的牌照費比較，仍會低百分之二十五（第五層級）至百分之四十（第一層級）不等，以繼續鼓勵駕駛者轉用電動車，推動環保。

按現時登記電動私家車的類型分布，有百分之九十九的車輛處於第一、二及三層級；而處於第四及第五層級的車輛數目比例僅分別為百分之一和百分之零點一。隨着電動車日趨普及，市場上有越來越多電動車品牌和型號選擇，同時電動車燃料費用及維修保養費較燃油車低，我們預計在新措施下，電動車仍維持吸引力。