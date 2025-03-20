網約車｜議員李浩然倡向司機發牌合法載客　參考的士車租釐訂牌費

網約車規管仍處於研究階段，選委界立法會議員李浩然今日（20日）發表研究報告，建議政府不但為網約車平台發牌，更要為網約車司機發牌容許合法營業，參考18,000輛的士總數控制比例，避免短期內大量發牌網約車湧入市場，並且要限制營運時間，以及參考的士車租收取短期營業許可費用。他建議網約車司機與的士司機看齊，須通過考核入行，惟同時建議取消路線考試，與時並進之餘，又有助吸引年輕人入行。



立法會議員李浩然提出，政府應發放網約車平台牌照，並為網約車司機發有限度營業執照。（何夏怡攝）

李浩然呼籲盡快立法規管網約車

的士服務質素長期為人詬病，政府近年推出的士車隊、的士記分制等措施希望改善服務，同時研究規管網約車，關鍵在於會否增發目前只有1,500張的出租車許可證，的士業擔心對行業造成衝擊。

不過即使規管框架未出爐，網約白牌車已在市場湧現多時，除了Uber之外，高德亦加入戰團。李浩然表示，面對市場上網約車數量增加，有的士車行向他反映，覺得競爭環境不公平，因為網約車無需承擔傳統的士的牌照成本、車租、商業車輛保險等費用，近乎無成本。加上，政府對的士從業者的要求提升，李浩然引述業界認為是的士司機降低服務品質的原因之一，造成消費者轉投網約車的惡性循環。

李浩然呼籲政府盡快立法規管網約車，保障現有的士合理利益之餘，改善本港取酬載客服務的質素。

有的士車行指網約白牌車無需承擔傳統的士的牌照成本、車租、商業車輛保險等費用（資料圖片）

倡向司機發牌合法載客 參考的士車租定牌照費

李浩然建議向網約車平台發牌，要求包括為網約車司機做資格審查，與的士司機一樣須通過考核才能營運，惟要與時俱進，如現時電子導航系統發達，可以取消地方及路線試題。牌照標準還有營運資格審查，包括網約車要持有有效的商業營運保險，以及安裝行車記錄儀、全球定位系統等。

李浩然（何夏怡攝）

除了向網約車平台發牌，李浩然亦建議向網約車司機發出有限度營業執照，惟要控制數目，若短期內大約網約車進入市場，不僅會衝擊傳統的士業務，也不利於網約車行業的發展。他亦指網約車牌照費用可參考的士市場的租金、網約車營運時間、私家車保養成本。他續指，為加快網約車運作合法化，可先由政府釐定一個短期營業許可費用，由平台先墊付。