綠置居九龍灣宏緻苑2576伙7.17起接受申請　450呎以上大單位佔28%

房委會宣布「綠置居2024」將於下周四（17日）起接受合資格綠表人士申請，為期三個星期。今期將以六折推售九龍灣宏緻苑共2,576伙新單位，實用面積介乎約193至466平方呎，售價介乎115萬元至349萬元，其中450呎以上單位佔28%。除此之外，今期亦會推售早前兩期綠置居重售單位、新一批租者置其屋計劃回收單位。



申請者可經網上遞交申請、親身遞交或郵寄紙本申請，申請費用為290元。「綠置居2024」預計於今年第三或第四季進行攪珠，並在第四季開始選樓。受房委會公屋清拆計劃影響的租戶，即彩虹邨碧海樓、金碧樓和丹鳳樓、華富邨華安樓和華樂樓的租戶，可在「綠置居2024」較其他申請者優先選樓。



綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

預計第四季開始揀樓 市值六折出售

綠置居2024將於本月17日上午8時至8月6日晚上7時接受合資格綠表人士申請，申請者可經網上遞交申請、親身遞交或郵寄紙本申請，申請費用為290元。預計於今年第三或第四季進行攪珠，並在第四季開始選樓。

今期單位折扣率定在評定市值折減40%，即以六折出售，其中包括九龍灣宏緻苑共2,576伙新單位、綠置居2020/21和綠置居2022的重售單位，以及新一批租者置其屋計劃回收單位。

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，共有2,576個單位。（政府新聞處圖片）

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，共有2,576個單位。（政府新聞處圖片）

售價介乎115萬元至349萬 最大單位466平方呎

房委會指，宏緻苑的單位實用面積介乎約193至466平方呎，其中最多為280至298平方呎單位，佔35%；其次為377至395平方呎單位，佔34%；450至約466平方呎的大單位則佔28%；另有3％即72伙為193至194呎的一人單位。售價介乎115萬元至349萬元，平均售價大約為247萬元。

按照約247萬元的單位平均售價計算，假設按揭貸款與單位售價比例為95%、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額大約10,500元。至於一至二人單位，單位的售價約128萬元，每月按揭還款額約5,500元。

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，圖示宏緻苑A座一樓至39樓21號單位的模型，仍屬開門見廁設計。（政府新聞處圖片）

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，圖示宏緻苑B座三樓至37樓三號單位的模型，仍屬開門見廁設計。（政府新聞處圖片）

彩虹邨及華富邨受重建影響住戶優先揀樓

今期綠置居將預留1,050伙予參加「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者，另有250伙預留予一人申請者。另外，受房委會公屋清拆計劃影響的租戶，即彩虹邨碧海樓、金碧樓和丹鳳樓、華富邨華安樓和華樂樓的租戶，可在「綠置居2024」較其他申請者優先選樓。

申請表、申請須知及售樓資料簡介明起可上載或索取

由明日（10日）起，公眾可於房委會／房屋署為「綠置居2024」設立的指定網站瀏覽或下載申請表、申請須知及售樓資料簡介／單張。公眾亦可於明日起於辦公時間內到觀塘房綠置居售樓處、樂富房委會客戶服務中心、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、房協轄下各出租屋邨辦事處及各區民政諮詢中心索取印刷本。

房委會提醒，「居屋2024」的有效綠表申請者，如已表明同意把其申請保留至「綠置居2024」，則不需要重新遞交申請和繳付申請費用。