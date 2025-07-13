戲院結業潮｜高先曾麗芬：租金高企難救亡　冀政府出招增稅務優惠

【戲院結業/嘉禾戲院結業/嘉禾戲院/橙天嘉禾影城/電影/戲院】【拆解戲院結業潮之一】本港電影業正陷入寒冬，各區戲院亦持續出現結業潮，由2020年至今，至少有35間戲院結業或停業，當中有8間戲院原址丟空。電影及戲院業界普遍歸咎觀眾看電影習慣改變、荷李活片數量減少等，導致戲院收入大不如前而被迫結業，故引發不少意見提出，建議戲院舉辦籃球及足球直播賽事，吸引觀眾入場，以增加營業額。



不過，高先電影院負責人曾麗芬接受《香港01》文字訪問時表示，直播球賽版權費不菲，小型戲院未必能負擔，且該類觀眾非固定常客，對戲院整體收入幫助不大，加上租金依舊高企，與戲院回報不成正比，預料未來3年將有更多戲院倒閉。她冀盼政府可設立專項基金讓業界申請資助，並提供稅務優惠，減輕經營成本。



2020年至今，共有35間戲院結業。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

荷李活電影減產且欠新意 大減觀眾入場意欲

高先電影有限公司（Golden Scene）創辦人曾麗芬表示，近年觀眾消費習慣改變，除了串流平台外，部份機頂盒的盜版電影比戲院上映期更早，愈來愈多觀眾在家看電影，令戲院入場人數大減。此外，荷李活電影數量減少，大片缺乏新意，來來去去都是續集或重啟，即根據舊有IP製作的新電影，令觀眾入場的意欲大減，影響票房收入。

高先電影院由7月3日起提供票價優惠，冀吸引人流。（資料圖片）

戲院租金高昂與回報不成正比 令接手經營者卻步

近年戲院結業潮未止，但大型院線未像往日般積極接手，《香港01》早前曾巡視已結業或停業的戲院，至少8間仍然丟空，並未有新經營者接手再辦戲院或轉型其他行業。曾麗芬分析，出現該現象的主因為高昂租金，且租金與回報不成正比。她指出，舊日電影蓬勃時可負擔貴租，但現時觀眾流失，加上營運成本有增無減，結業戲院租金往往超出接手經營者的付租能力。

北角匯ACX去年年底宣布停業，惟內部已拆卸大部份設施，疑似重開無期。（《香港01》攝）

就好像於今年5月結業的MCL康怡戲院，其2020年時的舖租為約161萬元，但根據香港電影業資料彙編2024，該戲院年度票房為約1,740萬元，即每月平均票房僅145萬元，單是每月租金都未夠支付，尚未計算與發行商的分成、人工、水電費、管理費及其他雜費等。

太古MCL康怡戲院於今年5月28日結業，市場傳聞業主願大手劈租，由月租161萬減至50萬，吸引新租客接手改經營親子室內遊樂場。（資料圖片 / 夏家朗攝）

高先電影有限公司創辦人曾麗芬（右）表示，結業戲院租金往往超出想接手經營者的付租能力。（資料圖片 / 黃國立攝）

減票價難長遠救亡 辦文化電影活動 冀吸納文藝片戲迷

面對現時市道低迷，現有院商又如何應對？曾麗芬指出，現時高先正積極舉辦不同活動，例如新片介紹、經典電影回顧及映後座談等，吸引特定觀眾；亦會放映文化及藝術電影，並與本地或國際電影節合作，招徠喜愛文藝片的戲迷。

此外，戲院業界亦以優惠票價冀吸引觀眾重回戲院，包括推出非繁忙時段優惠、會員優惠、餐飲優惠等。高先電影院近日推出夜晚7點前的場次皆為早場優惠價，亦是相關策略之一。不過，曾麗芬指出票價優惠雖在一定程度上提升入座率，但預料長遠難有顯著效果。

高先電影院由7月3日起提供票價優惠。（網上圖片）

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，營運商嘉禾院線拆掉海運戲院招牌及公司標誌，當晚有不少觀眾在場見證這一刻。（資料圖片/梁鵬威攝）

曾麗芬：預計未來3年將有更多戲院結業

2020年至今已有35間戲院結業，未來會否有更多戲院結業？曾麗芬的答案略顯悲觀。她預計，未來3年內，將有更多戲院結業，或許有新的經營者接手，但她估計經營者或會轉向非戲院集中的區域，甚至選擇租金較低的地區。

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，營運商嘉禾院線拆掉海運戲院招牌及公司標誌。（資料圖片/梁鵬威攝）

關注電影業學者倡仿效歐洲 將電影及戲院業納入文化政策

電影業為本港八大創意產業之一，戲院與電影業息息相關，近年政府舉辦「全港戲院日」，資助港人以低價買戲票入場看電影。

關注電影業的嶺南大學數碼藝術與創意產業系助理教授譚以諾認為，政府現時推出的短期補助措施，顯示當局把戲院視作的士、酒樓等「市場生意」，「救唔到，冇辦法，因為你哋（戲院）做唔到。」

他指出，歐洲等地將電影業及戲院業納入文化政策中，更視文化及入戲院看電影是公民福利，故會為電影業界提供長期措施，例如戲院稅務減免及特設針對串流平台的稅務等。

譚以諾（右）認為，政府現時推出的短期補助措施，顯示當局視戲院為像的士就酒樓等的「市場生意」。（資料圖片 / 張浩維攝）

曾麗芬冀政府出招 設基金助戲院升級 增稅務減免優惠

曾麗芬亦認同相關觀點，她冀望政府可設立專項基金，讓戲院業界申請資助，例如升級放映設備、銀幕；並提供稅務減免優惠，為戲院提供營業稅、差餉、牌照減免等，以減輕業界的經營成本。

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號。（資料圖片/梁鵬威攝）

