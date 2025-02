聽障藝術家Christine Sun Kim突破聲音界限　手語書寫的音符藝術

雖然人類是視覺主導的生物,但聽覺亦是接收情感和訊息的重要來源,大家可曾幻想過沒有聲音的世界會是怎樣?美國一位聽障藝術家Christine Sun Kim,以獨特的視角和創作方式在當代藝術界中備受重視,她的作品曾在各大藝術館展出,亦於2020年的超級盃上演出,以手語作為第一語言,她找到了和音樂之間的相連性並以此作為主要創作主題,原來聲音不一定要以聽覺來體驗。



Christine於1980年出生在美國加州,父母聽力正常但姐姐同樣是聽障者,從小就生活在一個聽障家庭中使她對聲音和語言有著不同的理解,在藝術路上探索自己與聲音的關係,作品探討聲音的本質還深入挖掘聽障文化的複雜性。隨著她的藝術生涯不斷發展,吸引愈來愈多的觀眾和藝術評論家的注意,作為以美國手語為母語的聽障者,她在創作中尋找能夠表達自己感受和觀點的獨特方式。

《The Star-Spangled Banner (Third Verse)》,2020

她有著深厚的藝術教育背景,曾在羅切斯特理工學院獲得跨學科研究學位,隨後在紐約的視覺藝術學校和巴德學院獲得了美術碩士。她能夠掌握多種創作媒介的技術以及建立對當代藝術的理解,以全新的視角來看待聲音和溝通。其作品涵蓋表演、影片和繪畫,尤其是在當今藝壇甚少藝術家對於聲音有著如此深刻的探討,使她更能夠脫穎而出。其中作品《Shit Hearing People Say To Me》是一件揭示聽障者在日常生活中面對的偏見和誤解的作品,這種對社會議題敏感的作品不僅具備藝術價值,也易於在社會文化層面引發共鳴。

《Shit Hearing People Say To Me》,2019

《When a Deaf Person is Around》,2018

在她的創作中聲音的本質是觀眾最關心的重點,聲音不僅是一種聽覺體驗,還可以轉化為視覺元素。作品中常常使用音符、符號和圖形來表達聲音的存在,原來美國手語的書寫系統類似於音符,以致她利用樂譜的形式連結手語,創造出一種新的視覺語言,試圖從中打破聽障者與人之間的溝通障礙,跨文化的藝術實踐使其作品具有廣泛的社會意義。此外,無論是聲音還是視覺語言都是情感的表達方式,她往往在展覽中展示出如何將情感和聲音的抽象概念具象化,讓人們重新思考聲音與情感之間的關係。

《Alphabet From the Speller's Point of View》,2019

不難看出Christine的作品希望向更多觀眾介紹聽障者的日常經歷和挑戰,系列作品《Degrees of Deaf Rage》描繪了作為聽障者的不同情感狀態,不但是她個人經歷的反映,也是對聽障社群的意見與看法的具象化表達,讓觀眾感受到聽障者在社會中所面臨的困境。無疑地,她的成名之路是一個充滿挑戰的過程,她指出在求學時期因為一些課程沒有手語翻譯,使得她難以得到理想的藝術訓練,甚至唯有隨便選修一些課程來畢業。後來在巴德學院畢業後,她被邀請到現代藝術博物館(MoMA)參與2013年的首個聲音展覽「Soundings」,及後還得到TED獎學金,並因為美國國家美式足球聯盟與美國全國聾人協會的合作之下,參與到吸引無數觀眾眼球的第54屆超級盃,雖然這個經歷對她很重要,但當中的確有受到一些疑似不公的對待,她後來在《紐約時報》上發表專欄文章指出她在表演時遭到節目中斷。

《Degrees of My Deaf Rage in the Art World》,2018(圖片來源:François Ghebaly Gallery)

Christine的身分不再是聽障者,而是一位藝術家,她現居於柏林,今年將迎來多場重要的展覽,包括2月8日在紐約惠特尼博物館舉辦她的首場大型個展,及後將繼續巡展,展出由2011年至今的90多件作品,包括素描、壁畫、繪畫、錄像裝置、表演記錄和雕塑等,對這位藝術家感到好奇的朋友,今年可以繼續留意其最新動向。